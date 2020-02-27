Праздник 27 февраля: что запрещено делать, все приметы

Праздник 27 февраля (Коллаж РБК-Украина)

27 февраля православная церковь чтит память святого Кирилла

Какой сегодня праздник. 27 февраля 2020 года наши предки вспоминали святого Кирилла (в миру Константина), получившего прозвище философ. Он родился в 827 году в Салониках. Вместе с братом Мефодием перевел Евангелие с греческого на древнеславянский язык.

Святой Кирилл (фото: vsyamagik.ru)

В народе 27 февраля называют день Кирилла-Указчика. Наши предки выходили осматривать огороды, пытались задержать на них снег. Верили, что это сделает почву более плодородной. Ухаживали за землей и занимались посадкой в основном женщины, которые могли привлечь к этому своих детей. Считается, что на Кирилла можно увидеть погоду, которая будет нас ожидать в течение всего лета.

В старину мужчины в этот день выходили в поля и утаптывали снег, чтобы земля впитала в себя как можно больше влаги. Женщины же к их приходу готовили сбитень - традиционный медовый напиток с добавлением трав и пряностей. Наши предки очень его любили и считали целебным напитком. Каждая хозяйка имела свой рецепт приготовления сбитня.

Именины в этот день празднуют: Георгий, Кирилл, Константин, Михаил, Федор.

Приметы этого дня:

Если за окном хорошая погода, то грядет небольшое похолодание.

Крепкий мороз - к знойному лету.

Солнечный день - к теплому лету, но морозы продержатся еще долго.

Какая погода на Кирилла, таким и август будет.

Синицы щебечут громко - к потеплению.

Что нельзя делать в этот день: