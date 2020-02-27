Свято 27 лютого: що заборонено робити, всі прикмети

27 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Кирила
Якt сьогодні свято. 27 лютого 2020 року наші предки згадували святого Кирила (в миру Костянтин), що отримав прізвисько філософ. Він народився в 827 році в Салоніках. Разом з братом Мефодієм переклав Євангеліє з грецької на давньослов'янську мову.
Святий Кирило (фото: vsyamagik.ru)
У народі 27 лютого називають день Кирила-Указчика. Наші предки виходили оглядати городи, намагалися затримати на них сніг. Вірили, що це зробить ґрунт більш родючою. Доглядали за землею і займалися посадкою в основному жінки, які могли залучити до цього своїх дітей. Вважається, що на Кирила можна побачити погоду, яка буде нас чекати протягом усього літа.
У давнину чоловіки в цей день виходили в поля і утаптували сніг, щоб земля ввібрала в себе якомога більше вологи. Жінки ж до їх приходу готували збитень - традиційний медовий напій з додаванням трав і прянощів. Наші предки дуже його любили і вважали цілющим напоєм. Кожна господиня мала свій рецепт приготування збитню.
Іменини в цей день святкують: Георгій, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір.