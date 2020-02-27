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Свято 27 лютого: що заборонено робити, всі прикмети

STYLERЖиття    27.02.2020 - 05:31
Свято 27 лютого: що заборонено робити, всі прикмети
Свято 27 лютого (Колаж РБК-Україна)

27 лютого православна церква вшановує пам'ять святого Кирила

Якt сьогодні свято. 27 лютого 2020 року наші предки згадували святого Кирила (в миру Костянтин), що отримав прізвисько філософ. Він народився в 827 році в Салоніках. Разом з братом Мефодієм переклав Євангеліє з грецької на давньослов'янську мову.

Свято 27 лютого: що заборонено робити, всі прикметиСвятий Кирило (фото: vsyamagik.ru)

У народі 27 лютого називають день Кирила-Указчика. Наші предки виходили оглядати городи, намагалися затримати на них сніг. Вірили, що це зробить ґрунт більш родючою. Доглядали за землею і займалися посадкою в основному жінки, які могли залучити до цього своїх дітей. Вважається, що на Кирила можна побачити погоду, яка буде нас чекати протягом усього літа.

У давнину чоловіки в цей день виходили в поля і утаптували сніг, щоб земля ввібрала в себе якомога більше вологи. Жінки ж до їх приходу готували збитень - традиційний медовий напій з додаванням трав і прянощів. Наші предки дуже його любили і вважали цілющим напоєм. Кожна господиня мала свій рецепт приготування збитню.

Іменини в цей день святкують: Георгій, Кирило, Костянтин, Михайло, Федір.

Прикмети цього дня:

  • Якщо за вікном гарна погода, то буде невелике похолодання.
  • Міцний мороз - до спекотного літа.
  • Сонячний день - до теплого літа, але морози протримаються ще довго.
  • Яка погода на Кирила, таким і серпень буде.
  • Синиці голосно щебечуть - до потепління.

Що не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна стригти нігті.
  • Не можна в цей день ходити до лікаря.

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