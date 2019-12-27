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Праздник 27 декабря: что запрещено делать сегодня, все приметы

STYLERЖизнь    27.12.2019 - 06:01
Праздник 27 декабря: что запрещено делать сегодня, все приметы
Праздник 27 декабря, что нельзя делать (Коллаж РБК-Украина)

27 декабря наши предки наводили чистоту в доме, чтобы не пришла нечистая сила

Какой сегодня праздник. 27 декабря православные чтят память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха, Ариана. Эти святые пострадали в Египте за свою веру в Господа. В то время там правил жестокий император Диоклетиан, который терорриризировал верующих. Аполлоний, который пытался спастись от преследований, попросил язычника Филимона переодеться в его вещи и принести жертву идолам.

Но Филимон сказал, что верует в Иисуса Христа. Аполлоний после этого раскаялся и уже не стал скрываться. В результате, и Аполлоний, и Филимон были арестован и казнены после многочисленных пыток. В пытках принимал участие язычник Ариан, однако он сам вскоре раскаялся и принял крещение со своими телохранителями, старшим из которых был именно Феотих. Всех мучеников казнили, обвинив их в отступничестве от веры.

Праздник 27 декабря: что запрещено делать сегодня, все приметы

27 декабря православные чтят память святых мучеников Аполлония, Филимона, Феотиха, Ариана (фото из открытых источников)

Наши предки верили, что в этот день нечистая сила рыщет по земле и домам, поэтому люди всегда наводили чистоту и порядок в жилищах, чтобы не разгневать нечисть. Люди очень боялись оборотней, так как они могли становиться и людьми, и животными. Также верили, что в этот день черт может перевоплотиться в животное. В этот день не забывали умываться.

Главные приметы этого дня:

  • Какая погода будет 27 декабря, таким и будет февраль;
  • Если на Фирса ветреный и холодный день выпадает, то в следующем году будет хороший урожай;
  • Горячий и теплый день 27 декабря - лето тоже будет жарким;
  • Погода меняется в течение дня - скоро будут оттепели;
  • Ветер дует в одну сторону, а облака плывут в другую - скоро установится мрачная и снежная погода;
  • Ночью 27 декабря был иней - жди снегопада днем;
  • Над лесом видно синие пятна - выпадет снег.

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя выходить из дома не умывшись.
  • Нельзя садиться в этот день на лошадь.
  • Перед началом любого дела нужно окропить себя водой.
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