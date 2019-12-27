Свято 27 грудня: що заборонено робити сьогодні, всі прикмети

Свято 27 грудня, що не можна робити (Колаж РБК-Україна)

27 грудня наші пращури наводили чистоту в домі, щоб не прийшла нечиста сила

Яке сьогодні свято. 27 грудня православні вшановують пам'ять святих мучеників Аполлонія, Филимона, Феотіха, Аріана. Ці святі постраждали в Єгипті за свою віру в Господа. У той час там правив жорстокий імператор Діоклетіан, який терориризував віруючих. Аполлоній, який намагався врятуватися від переслідувань, попросив язичника Филимона переодягнутися в його речі і принести жертву ідолам.

Але Филимон сказав, що вірує в Ісуса Христа. Аполлоній після цього розкаявся та вже не став ховатися. В результаті, і Аполлонія, і Филимона було заарештовано і страчено після численних катувань. У тортурах брав участь язичник Аріан, однак він сам незабаром покаявся і прийняв хрещення зі своїми охоронцями, старшим з яких був саме Феотих. Всіх мучеників стратили, звинувативши їх у відступництві від віри.

27 грудня православні вшановують пам'ять святих мучеників Аполлонія, Филимона, Феотіха, Аріана (фото з відкритих джерел)

Наші предки вірили, що в цей день нечиста сила нишпорить по землі і будинкам, тому люди завжди наводили чистоту і порядок в житлах, щоб не розгнівати нечисть. Люди дуже боялися перевертнів,адже вони могли ставати і людьми, і тваринами. Також вірили, що в цей день чорт може перевтілитися в тварину. В цей день не забували вмиватися.

Головні прикмети цього дня:

Яка погода буде 27 грудня, таким і буде лютий;

Якщо на Фірса вітряний і холодний день випадає, то наступного року буде добрий врожай;

Гарячий і теплий день 27 грудня - літо буде жарким;

Погода змінюється протягом дня - скоро будуть відлиги;

Вітер дме в один бік, а хмари пливуть в іншу - скоро встановиться похмура і сніжна погода;

Вночі 27 грудня був іній - чекай снігопаду днем;

Над лісом видно сині плями - випаде сніг

Що не можна робити в цей день: