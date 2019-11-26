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Праздник 26 ноября: все табу и приметы этого дня

STYLERЖизнь    26.11.2019 - 06:06
Праздник 26 ноября: все табу и приметы этого дня
Праздник 25 ноября (Коллаж РБК-Украина)

26 ноября 2019 года христиане чтят память святого Иоанна Златоуста

Какой сегодня праздник. 26 ноября все православные христиане почитают память святого Иоанна Златоуста, архиепископа Константинопольского, жившего в IV-V веке. Иоанн являлся сыном губернатора островов Кипр. Когда Иоанн потерял детей и жену, то начал вести аскетическую жизнь.

Наши предки говорили: "Созывает зима на Иоанна Златоуста свою свиту - вьюги да метели - и дает им наказ оттепели унять" или "На Златоуста все поле пусто".

Праздник 26 ноября: все табу и приметы этого дня

26 ноября 2019 года христиане чтят память святого Иоанна Златоуста (фото из открытых источников)

В это время также начиналась "пельменная пора", хозяйки заготавливали фарш, и вся семья готовила пельмени. Пельменей заготавливали много, чтобы хватило на несколько раз.

Приметы этого дня:

  • Если в этот день идет дождь или непогода, то в следующий год будет богатым на урожай.
  • Если днем порывистый ветер, который к вечеру утихнет – ожидайте потепления.
  • Если на небе ярко сияют звезды – будет снегопад и похолодание.
  • Дневной снегопад прогнозирует вечерний мороз.
  • Каркают вороны - будет оттепель.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день нельзя ссориться и ругаться. Постарайтесь сдерживать свои эмоции и будьте рассудительны.

Не занимайте в долг ничего соседям, вы можете отдать счастье.

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