Свято 26 листопада: всі табу і прикмети цього дня

Свято 25 листопада (Колаж РБК-Україна)

26 листопада 2019 року християни вшановують пам'ять святого Іоана Золотоустого

Яке сьогодні свято. 26 листопада всі православні християни вшановують пам'ять святого Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського, який жив у IV-V столітті. Іоанн був сином губернатора островів Кіпр. Коли Іоанн втратив дітей і дружину, почав вести аскетичне життя.

Наші пращури говорили: "Скликає зима на Іоанна Златоустого свою свиту - хуртовини та завірюхи - і дає їм наказ відлиги вгамувати" або "На Златоуста все поле пусте".

26 листопада 2019 року християни вшановують пам'ять святого Іоанна Златоуста (фото з відкритих джерел)

В цей час також починалася "пельменна пора", господині заготовляли фарш, і вся родина готувала пельмені. Пельменів заготовляли багато, щоб вистачило на кілька разів.

Прикмети цього дня:

Якщо в цей день іде дощ або негода, то наступний рік буде багатим на врожай.

Якщо вдень поривчастий вітер, який до вечора вщухне – чекайте потепління.

Якщо на небі яскраво сяють зірки – буде снігопад і похолодання.

Денної снігопад прогнозує вечірній мороз.

Каркають ворони - буде відлига.

Що не можна робити в цей день:

В цей день не можна сваритися і лаятися. Постарайтеся стримувати свої емоції і будьте розсудливі.

Не займайте в борг нічого сусідам, ви можете віддати щастя.