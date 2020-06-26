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Праздник 26 июня: что нельзя делать и главные приметы

STYLERЖизнь    26.06.2020 - 06:02
Праздник 26 июня: что нельзя делать и главные приметы
Праздник 26 июня (коллаж РБК-Украина)

26 июня православная церковь отмечает память святой мученицы Акилины

Какой сегодня праздник. 26 июня православная церковь почитает память святой мученицы Акилины.

Отроковица Акилина жила в третьем веке и еще в детстве обратилась к вере Христовой. Своих подруг она также пыталась наставить на путь истинный, за что была казнена. На момент гибели Акилине было всего 12 лет, но ее мучителей это не остановило.

Наши предки обычно в эту дату ходили собирать землянику. Также 26 июня в народе рекомендуют сеять гречиху – сроки как раз были оптимальными. В старину 26 июня также отмечали праздник каш. Крестьяне готовили каши и принимались хвалить их перед соседями. Блюдо обычно выставляли на улицу и угощали малоимущих. Говорили: "Гречневая каша матушка наша, а хлеб ржаной – отец наш родной".

В этот день именины празднуют Анна (Анна), Антонина, Иван, Савва.

Главные приметы этого дня:

  • Если посадить огурцы на Акулину Гречишницу, они вырастут кривыми и желтыми.
  • Много мошкары 26 июня — примета хорошей погоды.
  • Если на Акулину летают крупные оводы, колосья тоже уродятся крупными.
  • Предки замечали, что 26 июня нежелательно ходить в лес, иначе сильно искусают комары.
  • Пчелы с утра покидают улей — значит, днем будет сухо и тепло.

Что нельзя делать в этот день

  • В этот день нельзя собирать лекарственные травы - они будут ядовитыми

Как мы ранее писали, в июле украинцев ждет рекордное количество рабочих дней.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новости Украины Праздники
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