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Свято 26 червня: що не можна робити і головні прикмети

STYLERЖиття    26.06.2020 - 06:02
Свято 26 червня: що не можна робити і головні прикмети
Свято 26 червня (колаж РБК-Україна)

26 червня православна церква відзначає пам'ять святої мучениці Акіліни

Яке сьогодні свято. 26 червня православна церква вшановує пам'ять святої мучениці Акіліни.

Отроковиця Акіліна жила в третьому столітті і ще в дитинстві звернулася до віри Христової. Своїх подруг вона також намагалася наставити на шлях істинний, за що була страчена. На момент загибелі Акилині було всього 12 років, але її мучителів це не зупинило.

Наші предки зазвичай в цю дату ходили збирати суницю. Також 26 червня в народі рекомендують сіяти гречку – терміни як раз були оптимальними. У старовину 26 червня також відзначали свято каш. Селяни готували каші і приймалися хвалити їх перед сусідами. Блюдо зазвичай виставляли на вулицю і пригощали малозабезпечених. Казали: "Гречана каша матінка наша, а хліб житній – батько наш рідний".

У цей день іменини святкують Ганна, Антоніна, Іван, Сава.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо посадити огірки на Килину Гречишницю, вони виростуть кривими і жовтими.
  • Багато мошкари 26 червня — прикмета гарної погоди.
  • Якщо на Килину літають великі оводи, колосся теж вродять великими.
  • Предки помічали, що 26 червня небажано ходити в ліс, інакше сильно куснуть комарі.
  • Бджоли з ранку залишають вулик — значить, вдень буде сухо і тепло.

Що не можна робити в цей день

  • В цей день не можна збирати лікарські трави - вони будуть отруйними

Як ми раніше писали, в липні українців чекає рекордна кількість робочих днів.

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Автор: Людмила Жукова

Теги Новини України Праздники
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