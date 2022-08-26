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Праздник 26 августа: что запрещено делать в этот день, приметы и поверья

Фото: какой праздник 26 августа (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

26 августа православные христиане чтят память преподобного Максима Исповедника (Максима Богослова), монаха, философа и христианского подвижника из Константинополя, который жил в VI-VII веках.

Какие народные традиции и поверья связаны с этой праздничной датой, что запрещалось делать в этот день - читайте в материале ниже.

История праздника и традиции

Православная церковь 26 августа отмечает перенесение мощей Максима Исповедника, борца с ересью. Почитание его святости началось почти сразу после смерти, а оправдание его богословских позиций сделало Максима очень популярным среди христианского мира.

Существуют предания о многочисленных чудесах и исцелениях, которые происходили на его могиле. Скончался Максим Исповедник в Колхиде (старогреческое название Западно Грузии). А место смерти преподобного связывают с крепостью Мурис-Цихе в городке Цагере, где до сих пор существует монастырь в его честь.

26 августа, в день Максима Исповедника, в старину у селян существовал обычай убирать в сараях и погребах, а также заговаривать сени и зимние хранилища от "дурного глаза" и разнообразной нечисти.

Кроме уборки в погребах, нужно было особо внимательно позаботиться о наведении порядка и чистоты в доме, следовало тщательно убрать скопившуюся грязь, проветрить все жилые помещения.

Что строго запрещалось делать 26 августа

  • В эту дату категорически нельзя злится и сквернословить, обманывать людей и ругаться - верили, что такие страсти особенно пагубны для человека, и могут принести нарушителю серьезные беды.
  • Дурной приметой также считалось заключение деловых соглашений и подписание контрактов.
  • Для начинания новых важных дел старались выбрать иную дату - не день Максима Исповедника.
  • Под запретом также были сельскохозяйственные работы 26 августа.

Основные приметы

  • Если в этот день над лесом видно парной туман - будет много грибов.
  • Если 26 августа ветер дует тихо, то это предвещает теплую и сухую погоду, а если же сильные порывы - весь сентябрь будут дожди.
  • Если в лесу много грибов в этот день - жди обильный урожай хлеба в следующем году.
  • Если на сеновале сыреет сено - скоро будут дожди.
  • Если молодой месяц 26 августа красноватого цвета - погода будет сырая, а если луна в кольце в эту ночь - жди скоро изменений от погоды.

Напомним, ранее мы рассказывали, когда отметим Ореховый Спас и что нельзя делать.

А также перед этим мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2022 года, с указанием важных дат.

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