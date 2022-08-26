Праздник 26 августа: что запрещено делать в этот день, приметы и поверья

История праздника и традиции

Православная церковь 26 августа отмечает перенесение мощей Максима Исповедника, борца с ересью. Почитание его святости началось почти сразу после смерти, а оправдание его богословских позиций сделало Максима очень популярным среди христианского мира.

Существуют предания о многочисленных чудесах и исцелениях, которые происходили на его могиле. Скончался Максим Исповедник в Колхиде (старогреческое название Западно Грузии). А место смерти преподобного связывают с крепостью Мурис-Цихе в городке Цагере, где до сих пор существует монастырь в его честь.

26 августа, в день Максима Исповедника, в старину у селян существовал обычай убирать в сараях и погребах, а также заговаривать сени и зимние хранилища от "дурного глаза" и разнообразной нечисти.

Кроме уборки в погребах, нужно было особо внимательно позаботиться о наведении порядка и чистоты в доме, следовало тщательно убрать скопившуюся грязь, проветрить все жилые помещения.

Что строго запрещалось делать 26 августа

В эту дату категорически нельзя злится и сквернословить, обманывать людей и ругаться - верили, что такие страсти особенно пагубны для человека, и могут принести нарушителю серьезные беды.

Дурной приметой также считалось заключение деловых соглашений и подписание контрактов.

Для начинания новых важных дел старались выбрать иную дату - не день Максима Исповедника.

Под запретом также были сельскохозяйственные работы 26 августа.

Основные приметы