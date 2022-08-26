Праздник 26 августа: что запрещено делать в этот день, приметы и поверья

26 августа православные христиане чтят память преподобного Максима Исповедника (Максима Богослова), монаха, философа и христианского подвижника из Константинополя, который жил в VI-VII веках.
Какие народные традиции и поверья связаны с этой праздничной датой, что запрещалось делать в этот день - читайте в материале ниже.
Православная церковь 26 августа отмечает перенесение мощей Максима Исповедника, борца с ересью. Почитание его святости началось почти сразу после смерти, а оправдание его богословских позиций сделало Максима очень популярным среди христианского мира.
Существуют предания о многочисленных чудесах и исцелениях, которые происходили на его могиле. Скончался Максим Исповедник в Колхиде (старогреческое название Западно Грузии). А место смерти преподобного связывают с крепостью Мурис-Цихе в городке Цагере, где до сих пор существует монастырь в его честь.
26 августа, в день Максима Исповедника, в старину у селян существовал обычай убирать в сараях и погребах, а также заговаривать сени и зимние хранилища от "дурного глаза" и разнообразной нечисти.
Кроме уборки в погребах, нужно было особо внимательно позаботиться о наведении порядка и чистоты в доме, следовало тщательно убрать скопившуюся грязь, проветрить все жилые помещения.
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