RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Свято 26 серпня: що заборонено робити в цей день, прикмети та повір'я

Фото: яке свято 26 серпня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

26 серпня православні християни вшановують пам'ять преподобного Максима Сповідника (Максима Богослова), ченця, філософа і християнського подвижника з Константинополя, який жив у VI-VII століттях.

Які народні традиції та повір'я пов'язані з цією святковою датою, що заборонялося робити в цей день - читайте в матеріалі нижче.

Історія свята і традиції

Православна церква 26 серпня відзначає перенесення мощей Максима Сповідника, борця з єрессю. Шанування його святості почалося майже відразу після смерті, а виправдання його богословських позицій зробило Максима дуже популярним серед християнського світу.

Існують перекази про численні чудеса і зцілення, які відбувалися на його могилі. Помер Максим Сповідник у Колхіді (старогрецька назва Західної Грузії). А місце смерті преподобного пов'язують з фортецею Муріс-Ціхе у містечку Цаґері, де досі існує монастир на його честь.

26 серпня, в день Максима Сповідника, за старих часів у селян існував звичай прибирати в сараях і льохах, а також заговорювати сіни та зимові сховища від "лихого ока" і різноманітної нечисті.

Крім прибирання в льохах, потрібно було особливо уважно подбати про наведення порядку і чистоти в оселі, слід було ретельно прибрати бруд, що накопичився, провітрити всі житлові приміщення.

Що суворо заборонялося робити 26 серпня

  • У цю дату категорично не можна злиться і лихословити, обманювати людей і лаятися - вірили, що такі пристрасті особливо згубні для людини, і можуть принести порушнику серйозні біди.
  • Поганою прикметою також вважалося укладення ділових угод і підписання контрактів.
  • Для починання нових важливих справ намагалися вибрати іншу дату - не день Максима Сповідника.
  • Під забороною також були сільськогосподарські роботи 26 серпня.

Основні прикмети

  • Якщо в цей день над лісом видно парний туман - буде багато грибів.
  • Якщо 26 серпня вітер дме тихо, то це віщує теплу і суху погоду, а якщо ж сильні пориви - весь вересень дощитиме.
  • Якщо в лісі багато грибів в цей день - чекай рясний урожай хліба в наступному році.
  • Якщо на сіннику сиріє сіно - скоро будуть дощі.
  • Якщо молодик 26 серпня червонуватого кольору - погода буде сира, а якщо місяць в кільці в цю ніч - чекай скоро змін від погоди.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли відзначимо Горіховий Спас та що не можна робити.

А також перед цим ми публікували церковний календар на вересень 2022 року, із зазначенням важливих дат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні