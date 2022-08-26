Праздник 26 августа: что запрещено делать в этот день, приметы и поверья
26 августа православные христиане чтят память преподобного Максима Исповедника (Максима Богослова), монаха, философа и христианского подвижника из Константинополя, который жил в VI-VII веках.
Какие народные традиции и поверья связаны с этой праздничной датой, что запрещалось делать в этот день - читайте в материале ниже.
История праздника и традиции
Православная церковь 26 августа отмечает перенесение мощей Максима Исповедника, борца с ересью. Почитание его святости началось почти сразу после смерти, а оправдание его богословских позиций сделало Максима очень популярным среди христианского мира.
Существуют предания о многочисленных чудесах и исцелениях, которые происходили на его могиле. Скончался Максим Исповедник в Колхиде (старогреческое название Западно Грузии). А место смерти преподобного связывают с крепостью Мурис-Цихе в городке Цагере, где до сих пор существует монастырь в его честь.
26 августа, в день Максима Исповедника, в старину у селян существовал обычай убирать в сараях и погребах, а также заговаривать сени и зимние хранилища от "дурного глаза" и разнообразной нечисти.
Кроме уборки в погребах, нужно было особо внимательно позаботиться о наведении порядка и чистоты в доме, следовало тщательно убрать скопившуюся грязь, проветрить все жилые помещения.
Что строго запрещалось делать 26 августа
- В эту дату категорически нельзя злится и сквернословить, обманывать людей и ругаться - верили, что такие страсти особенно пагубны для человека, и могут принести нарушителю серьезные беды.
- Дурной приметой также считалось заключение деловых соглашений и подписание контрактов.
- Для начинания новых важных дел старались выбрать иную дату - не день Максима Исповедника.
- Под запретом также были сельскохозяйственные работы 26 августа.
Основные приметы
- Если в этот день над лесом видно парной туман - будет много грибов.
- Если 26 августа ветер дует тихо, то это предвещает теплую и сухую погоду, а если же сильные порывы - весь сентябрь будут дожди.
- Если в лесу много грибов в этот день - жди обильный урожай хлеба в следующем году.
- Если на сеновале сыреет сено - скоро будут дожди.
- Если молодой месяц 26 августа красноватого цвета - погода будет сырая, а если луна в кольце в эту ночь - жди скоро изменений от погоды.
Напомним, ранее мы рассказывали, когда отметим Ореховый Спас и что нельзя делать.
А также перед этим мы публиковали церковный календарь на сентябрь 2022 года, с указанием важных дат.