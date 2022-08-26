Свято 26 серпня: що заборонено робити в цей день, прикмети та повір'я
26 серпня православні християни вшановують пам'ять преподобного Максима Сповідника (Максима Богослова), ченця, філософа і християнського подвижника з Константинополя, який жив у VI-VII століттях.
Які народні традиції та повір'я пов'язані з цією святковою датою, що заборонялося робити в цей день - читайте в матеріалі нижче.
Історія свята і традиції
Православна церква 26 серпня відзначає перенесення мощей Максима Сповідника, борця з єрессю. Шанування його святості почалося майже відразу після смерті, а виправдання його богословських позицій зробило Максима дуже популярним серед християнського світу.
Існують перекази про численні чудеса і зцілення, які відбувалися на його могилі. Помер Максим Сповідник у Колхіді (старогрецька назва Західної Грузії). А місце смерті преподобного пов'язують з фортецею Муріс-Ціхе у містечку Цаґері, де досі існує монастир на його честь.
26 серпня, в день Максима Сповідника, за старих часів у селян існував звичай прибирати в сараях і льохах, а також заговорювати сіни та зимові сховища від "лихого ока" і різноманітної нечисті.
Крім прибирання в льохах, потрібно було особливо уважно подбати про наведення порядку і чистоти в оселі, слід було ретельно прибрати бруд, що накопичився, провітрити всі житлові приміщення.
Що суворо заборонялося робити 26 серпня
- У цю дату категорично не можна злиться і лихословити, обманювати людей і лаятися - вірили, що такі пристрасті особливо згубні для людини, і можуть принести порушнику серйозні біди.
- Поганою прикметою також вважалося укладення ділових угод і підписання контрактів.
- Для починання нових важливих справ намагалися вибрати іншу дату - не день Максима Сповідника.
- Під забороною також були сільськогосподарські роботи 26 серпня.
Основні прикмети
- Якщо в цей день над лісом видно парний туман - буде багато грибів.
- Якщо 26 серпня вітер дме тихо, то це віщує теплу і суху погоду, а якщо ж сильні пориви - весь вересень дощитиме.
- Якщо в лісі багато грибів в цей день - чекай рясний урожай хліба в наступному році.
- Якщо на сіннику сиріє сіно - скоро будуть дощі.
- Якщо молодик 26 серпня червонуватого кольору - погода буде сира, а якщо місяць в кільці в цю ніч - чекай скоро змін від погоди.
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