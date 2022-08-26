ua ru
Пт, 26 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Свято 26 серпня: що заборонено робити в цей день, прикмети та повір'я

Новость на русском →
П'ятниця 26 серпня 2022 06:07
Свято 26 серпня: що заборонено робити в цей день, прикмети та повір'я Фото: яке свято 26 серпня (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

26 серпня православні християни вшановують пам'ять преподобного Максима Сповідника (Максима Богослова), ченця, філософа і християнського подвижника з Константинополя, який жив у VI-VII століттях.

Які народні традиції та повір'я пов'язані з цією святковою датою, що заборонялося робити в цей день - читайте в матеріалі нижче.

Історія свята і традиції

Православна церква 26 серпня відзначає перенесення мощей Максима Сповідника, борця з єрессю. Шанування його святості почалося майже відразу після смерті, а виправдання його богословських позицій зробило Максима дуже популярним серед християнського світу.

Існують перекази про численні чудеса і зцілення, які відбувалися на його могилі. Помер Максим Сповідник у Колхіді (старогрецька назва Західної Грузії). А місце смерті преподобного пов'язують з фортецею Муріс-Ціхе у містечку Цаґері, де досі існує монастир на його честь.

26 серпня, в день Максима Сповідника, за старих часів у селян існував звичай прибирати в сараях і льохах, а також заговорювати сіни та зимові сховища від "лихого ока" і різноманітної нечисті.

Крім прибирання в льохах, потрібно було особливо уважно подбати про наведення порядку і чистоти в оселі, слід було ретельно прибрати бруд, що накопичився, провітрити всі житлові приміщення.

Що суворо заборонялося робити 26 серпня

  • У цю дату категорично не можна злиться і лихословити, обманювати людей і лаятися - вірили, що такі пристрасті особливо згубні для людини, і можуть принести порушнику серйозні біди.
  • Поганою прикметою також вважалося укладення ділових угод і підписання контрактів.
  • Для починання нових важливих справ намагалися вибрати іншу дату - не день Максима Сповідника.
  • Під забороною також були сільськогосподарські роботи 26 серпня.

Основні прикмети

  • Якщо в цей день над лісом видно парний туман - буде багато грибів.
  • Якщо 26 серпня вітер дме тихо, то це віщує теплу і суху погоду, а якщо ж сильні пориви - весь вересень дощитиме.
  • Якщо в лісі багато грибів в цей день - чекай рясний урожай хліба в наступному році.
  • Якщо на сіннику сиріє сіно - скоро будуть дощі.
  • Якщо молодик 26 серпня червонуватого кольору - погода буде сира, а якщо місяць в кільці в цю ніч - чекай скоро змін від погоди.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, коли відзначимо Горіховий Спас та що не можна робити.

А також перед цим ми публікували церковний календар на вересень 2022 року, із зазначенням важливих дат.

Читайте РБК-Україна в Google News
Свята в Україні
LITE
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя
10 ознак того, що цей чоловік вас руйнує і марнує ваше життя