Свято 26 серпня: що заборонено робити в цей день, прикмети та повір'я

26 серпня православні християни вшановують пам'ять преподобного Максима Сповідника (Максима Богослова), ченця, філософа і християнського подвижника з Константинополя, який жив у VI-VII століттях.

Які народні традиції та повір'я пов'язані з цією святковою датою, що заборонялося робити в цей день - читайте в матеріалі нижче.

Історія свята і традиції

Православна церква 26 серпня відзначає перенесення мощей Максима Сповідника, борця з єрессю. Шанування його святості почалося майже відразу після смерті, а виправдання його богословських позицій зробило Максима дуже популярним серед християнського світу.

Існують перекази про численні чудеса і зцілення, які відбувалися на його могилі. Помер Максим Сповідник у Колхіді (старогрецька назва Західної Грузії). А місце смерті преподобного пов'язують з фортецею Муріс-Ціхе у містечку Цаґері, де досі існує монастир на його честь.

26 серпня, в день Максима Сповідника, за старих часів у селян існував звичай прибирати в сараях і льохах, а також заговорювати сіни та зимові сховища від "лихого ока" і різноманітної нечисті.

Крім прибирання в льохах, потрібно було особливо уважно подбати про наведення порядку і чистоти в оселі, слід було ретельно прибрати бруд, що накопичився, провітрити всі житлові приміщення.

Що суворо заборонялося робити 26 серпня

У цю дату категорично не можна злиться і лихословити, обманювати людей і лаятися - вірили, що такі пристрасті особливо згубні для людини, і можуть принести порушнику серйозні біди.

Поганою прикметою також вважалося укладення ділових угод і підписання контрактів.

Для починання нових важливих справ намагалися вибрати іншу дату - не день Максима Сповідника.

Під забороною також були сільськогосподарські роботи 26 серпня.

Основні прикмети