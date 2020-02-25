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Праздник 25 февраля: что категорически нельзя делать, все приметы

STYLERЖизнь    25.02.2020 - 06:03
Праздник 25 февраля: что категорически нельзя делать, все приметы
Праздник 25 февраля (Коллаж РБК-Украина)

Православная церковь 25 февраля 2020 года чтит память святых Алексея и Мелетия

Какой сегодня праздник. 25 февраля 2020 года все православные христиане вспоминают святых Алексея и Мелетия. Также православные 25 февраля чествуют Иверскую икону. Она изображает Деву Марию с младенцем, еще этот лик называют Привратницей. Оригинал иконы находится в Иверском монастыре на горе Афон в Греции, она и получила название в честь обители. 25 февраля - это день, когда монахи на горе Афон обрели этот чудотворный образ.


Праздник 25 февраля: что категорически нельзя делать, все приметыИверская икона Божьей матери (фото:pravmir.ru)

Также Иверская икона прославилась чудесами. Согласно преданиям, когда персидское войско приплыло к берегу Афона и окружило Иверскую обитель, то внезапно разразилась буря, и персы погибли в море. Также считается, что много раз Иверская икона Божьей матери спасала монастырь, не позволяя входить в него людям с нечистыми помыслами. По преданиям, здесь люди избавлялись от разных бед – голода, болезней.


В этот день празднуют именины: Алексей, Антоний, Вассиан, Евгений, Мария, Мелетий, Плутин, Саторнил, Урван, Христ.

Главные приметы этого дня:

  • Метель 25 февраля – примета того, что летом будет выпадать много осадков.
  • Туманы на Алексея – лето будет дождливым.
  • Холодный день – будет теплая и ранняя весна.
  • На небе звезды – в этом году удастся собрать богатый урожай.
  • Сосульки 25 февраля висят длинные – будет хороший урожай на овощи.

Что категорически нельзя делать в этот день:

  • Не начинайте новые дела и не планируйте поездки - это приведет к неудачам.
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