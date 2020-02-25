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Свято 25 лютого: що категорично не можна робити, всі прикмети

STYLERЖиття    25.02.2020 - 06:03
Свято 25 лютого: що категорично не можна робити, всі прикмети
Свято 25 лютого (Колаж РБК-Україна)

Православна церква 25 лютого 2020 року вшановує пам'ять святих Олексія і Мелетія

Яке сьогодні свято. 25 лютого 2020 року всі православні християни згадують святих Олексія і Мелетія. Також православні 25 лютого вшановують Іверську ікону. Вона зображає Діву Марію з дитям, ще цей лик називають Привратницею. Оригінал ікони знаходиться в Іверському монастирі на горі Афон у Греції, вона і отримала назву на честь обителі. 25 лютого - це день, коли ченці на горі Афон знайшли цей чудотворний образ.


Свято 25 лютого: що категорично не можна робити, всі прикметиІверська ікона Божої матері (фото:pravmir.ru)

Також Іверська ікона прославилася чудесами. Згідно з переказами, коли перське військо припливло до берега Афону і оточило Іверську обитель, то раптово вибухнула буря, і перси загинули в морі. Також вважається, що багато разів Іверська ікона Божої матері рятувала монастир, не дозволяючи входити в нього людям з нечистими помислами. За переказами, тут люди позбувалися від різних бід – голоду, хвороб.


У цей день іменини святкують: Олексій, Антоній, Вассиан, Євген, Марія, Мелетій, Плутин, Саторнил, Урван, Христ.

Головні прикмети цього дня:

  • Завірюха 25 лютого – ознака того, що влітку буде випадати багато опадів.
  • Тумани на Олексія – літо буде дощовим.
  • Холодний день – буде тепла і рання весна.
  • На небі зірки – в цьому році вдасться зібрати багатий урожай.
  • Бурульки 25 лютого висять довгі – буде добрий врожай на овочі.

Що категорично не можна робити в цей день:

  • Не починайте нові справи і не плануйте поїздки - це приведе до невдач.
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