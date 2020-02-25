Свято 25 лютого: що категорично не можна робити, всі прикмети

Свято 25 лютого (Колаж РБК-Україна)

Православна церква 25 лютого 2020 року вшановує пам'ять святих Олексія і Мелетія

Яке сьогодні свято. 25 лютого 2020 року всі православні християни згадують святих Олексія і Мелетія. Також православні 25 лютого вшановують Іверську ікону. Вона зображає Діву Марію з дитям, ще цей лик називають Привратницею. Оригінал ікони знаходиться в Іверському монастирі на горі Афон у Греції, вона і отримала назву на честь обителі. 25 лютого - це день, коли ченці на горі Афон знайшли цей чудотворний образ.



Іверська ікона Божої матері (фото:pravmir.ru)

Також Іверська ікона прославилася чудесами. Згідно з переказами, коли перське військо припливло до берега Афону і оточило Іверську обитель, то раптово вибухнула буря, і перси загинули в морі. Також вважається, що багато разів Іверська ікона Божої матері рятувала монастир, не дозволяючи входити в нього людям з нечистими помислами. За переказами, тут люди позбувалися від різних бід – голоду, хвороб.



У цей день іменини святкують: Олексій, Антоній, Вассиан, Євген, Марія, Мелетій, Плутин, Саторнил, Урван, Христ.

Головні прикмети цього дня:

Завірюха 25 лютого – ознака того, що влітку буде випадати багато опадів.

Тумани на Олексія – літо буде дощовим.

Холодний день – буде тепла і рання весна.

На небі зірки – в цьому році вдасться зібрати багатий урожай.

Бурульки 25 лютого висять довгі – буде добрий врожай на овочі.

Що категорично не можна робити в цей день: