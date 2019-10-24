Праздник 24 октября: что сегодня нельзя делать, все приметы

24 октября праздник день Филиппа Диакона (Фото: коллаж РБК-Украина)

День Филиппа Диакона 24 октября в народном календаре также еще называется Филиппова канитель и имеет ряд обычаев и строгих запретов, которые старались не нарушать

Какой сегодня праздник. 24 октября православные почитают святого Филиппа Диакона, апостола от семидесяти. В народе праздник имеет название день Филиппа или Филиппова канитель - то есть дороги из-за погодных условий к этой дате становились очень трудными для езды, покрывались грязью. Но несмотря на распутицу, наши предки должны были везти зерно на мельницу, чтобы намолоть муки. Праздничный день имеет свои определенные запреты, нарушение которых, как верили, сулит несчастья и беды.

Как гласят церковные легенды, апостол Филипп был родом из Кесарии Палестинской и за время своих путешествий после ухода из Иерусалима совершил немало чудес, изгонял нечистых духов, исцелял хромых, проповедовал христианство и крестил многих язычников. У Филиппа было четыре дочери, которые обладали даром предвидения.

24 октября христиане чтят память святого Филиппа Диакона, апостола от 70-ти (Фото из открытых источников)

По возвращению в Иерусалим после долгих странствий, он был рукоположен святыми апостолами в сан епископа и послан на проповедь в лидийский город Траллию. Именно в этом городе и скончался апостол в глубокой старости.

Изображение: Святой Филипп Диакон и эфиоплянин евнух Кандакии в колеснице (Фото из открытых источников)

Запреты и поверья:

По народному календарю день Филиппа ознаменовывался началом стужи и холодов, на дорогах появлялась распутица, которую тогда называли канителью. Отсюда пришло выражение "некогда канителиться" - то есть не смотря на грязную дорогу нужно было отправляться в путь, иначе ожидание и волокита могут привести только к ухудшению условий.

Считалось, что в этот день нельзя лениться, но следует проявлять упорство во всех задуманных делах - тогда обязательно можно добиться высокого результата и успеха. Ленивых же ждали потери в деньгах и неудачи.

Также верили, что этот праздник - удачное время для врачевания, а заговоры от болезней обретают большую силу. Наши предки на Филиппа ходили в церковь и молили святого об исцелении - верили, что тогда хвори быстро отступят и вскоре наступит выздоровление.

В день Филиппа верующие в церквях молились об исцелении и защите от нечистых сил (Иллюстративное фото: instagram.com/l_rakhno)

Также в этот день просили Бога защитить от нечистого и дурного глаза завистников - православные просили апостола, который прославился умением изгонять бесов, сохранить их от злых духов. Считалось, что черти на распутице пытаются сделать дорогу еще более опасной и тяжелой.

Бытовало поверье, что если на Филиппа полнолуние, что нужно смотря на него подержать в руках кошелек или деньги - тогда можно сохранить достаток и избежать возможных финансовых потерь.

С луной связано еще одно правило, и оно касается женщин. Для сохранения красоты нельзя, чтобы на спящую попадал лунный свет или лучи.

А еще в полнолуние на Филиппа запрещалось стричь волосы и ногти - нарушение этого правила сулило большие беды со здоровьем.

Главные приметы в день Филиппа: