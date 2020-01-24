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Праздник 24 января: что нельзя делать сегодня, главные приметы

STYLERЖизнь    24.01.2020 - 06:03
Праздник 24 января: что нельзя делать сегодня, главные приметы
24 января чествуют преподобного Феодосия Великого (коллаж РБК-Украина)

24 января христиане почитают преподобного Феодосия Великого

Какой сегодня праздник. 24 января православные чтят память преподобного Феодосия Великого, святого отшельника и основателя общежительного монашества в Палестине, который жил на рубеже V и VI веков.

В народе праздник получил название День Федосея-Весняка или Федосеев день, и наши предки в эту дату гадали о погоде и урожае, наблюдая за природой и поведением домашних животных. Бытовало поверье, что 24 января нечисть пыталась особо досадить людям при помощи морозов, и от зла и недугов защищались при помощи особых обрядов, соблюдая ряд правил.

Феодосий родился в в Каппадокийской крае (территория современной Турции) в благочестивой семье. Юноша обладал прекрасным голосом, благодаря чему был посвящен в церковные чтецы. Отправившись в Иерусалим, он встретил преподобного Симеона Столпника, получил благословение и узнал пророчество о предстоящем пастырском служении. Через некоторое время отправился в пустыню и жил в пещере 30 лет, проповедовал верующим, которые приходили к Феодосию отовсюду, организовав целую общину.

Как гласят церковные предания, Феодосий с кадилом и холодными углями шел по пустыне, и в месте, где они загорелись, основал первый общежительный монастырь, который получил название Лавра Феодосия Великого. Также в палестинской пустыне преподобный чудотворец устроил дома для паломников и больницы. Умер Феодосий в 529 году в возрасте 105 лет, его тело было погребено в пещере трех волхвов.

Праздник 24 января: что нельзя делать сегодня, главные приметы

Преподобный Феодосий Великий (Фото из открытых источников)

Со времен Киевской Руси-Украины сохранилось поверье, что злые духи, которые были выгнаны из своих убежищ в период Святок после Рождества Христова, бродят по земле и творят морозы.

Чтобы уберечься от лиха и не заболеть люди старались лишний раз не выходить из домов в этот день. Верили, что в противном случае велик риск нападения на человека лихорадки-трясовицы - ее отгоняли подальше от жилищ при помощи окуривания помещений, топили овин, парились в банях.

Еще можно было повесить старый сапог на забор или дерево и произнести особый заговор: "Как никому не нужен этот старый сапог, так чтобы и врагам моим не было до меня дела. Во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь".

Детей укутывали в шкуру животного или кожух на всю ночь - такой способ считался верным для защиты от лихорадки.

Примечательно, что не только морозы 24 января называли плохими, но и необычно теплую погоду в этот день. Поговаривали, что это плохой знак, и от "Январской весны" добра не ждали.

Ряд поверий связаны с животными. Говорили, что если в этот день скулит собака и ворчит кот, то их хозяин скоро сляжет с болезнью.

Чужая кошка во дворе предвещала известия о смерти.

Стричь волосы и обрезать ногти, а также одалживать деньги считалось нехорошей приметой - суеверные верили, что тогда 3 месяца в долгах жить придется.

Главные приметы 24 января

  • Если в этот день началась оттепель, то это предвещало раннюю и затяжную весну;
  • Если же день морозный - холода продлятся до позднего посева яровых;
  • Если в небе редкие облака - жди скорых морозов;
  • Снегопад рано утром предвещал суровые и продолжительные морозы;
  • Когда овцы беспокойно себя ведут и громко блеют - то это обещало ненастье.
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