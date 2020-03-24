Праздник 24 марта: что строго запрещено делать сегодня, все приметы

24 марта вспоминают святых Софрония и Ефима
Какой сегодня праздник. 24 марта 2020 года чтят память святых Софрония и Ефима. Этот день люди называли "птичьим", поскольку считалось, что 24 марта перелетные птицы возвращаются из теплых краев.
Православная церковь в этот день почитает священномученика Антипу. Ранее считалось, что в этот период прилетают чибисы и зяблики и начинается движение сока в березе.
Ефим родился в семье священника Михея и его жены Анны, которые долгое время не имели детей и пообещали посвятить своего ребенка Богу. Софроний в молодости был учителем словесности. Рано ушел в монастырь - в лавру святого Феодосия, где познакомился и сблизился с Иоанном Мосхом.
Василий, Георгий, Ефим и Иван.
На Ефима и Софрония часто поет первая кукушка. Если вы услышите кукушку в этот день, то потрусите кошелек с монетами, таким образом можно привлечь удачу и богатство.
Сегодня лучше избегать любых хирургических вмешательств, а также перенести пломбирование зубов на другой день, поскольку результат может быть неудачным.
Нельзя завидовать. Если вы сглазите человека, то сглаз вернется к вам бумерангом.
Ранее мы писали о всех выходных днях и праздниках в Украине в апреле 2020 года.