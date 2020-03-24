ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Свято 24 березня: що суворо заборонено робити сьогодні, всі прикмети

STYLERЖиття    24.03.2020 - 06:03
Свято 24 березня: що суворо заборонено робити сьогодні, всі прикмети
24 березня 2020 (фото: колаж РБК-Україна)

24 березня згадують святих Софронія і Юхима

Яке сьогодні свято. 24 березня 2020 року вшановують пам'ять святих Софронія і Юхима. Цей день люди називали "пташиним", оскільки вважалося, що 24 березня перелітні птахи повертаються з теплих країв.

Православна церква в цей день вшановує священномученика Антипу. Раніше вважалося, що в цей період прилітають чайки і зяблики і починається рух соку у берези.

Юхим народився в сім'ї священика Міхея і його дружини Ганни, які тривалий час не мали дітей і пообіцяли присвятити свою дитину Богові. Софроній у молодості був учителем словесності. Рано пішов у монастир - в лавру святого Феодосія, де познайомився і зблизився з Іваном Мосхом.

Іменини святкують

Василь, Георгій, Юхим та Іван.

Народні прикмети на 24 березня

  • Якщо сьогодні буде поривчастий і холодний вітер, значить весна буде прохолодною.
  • Якщо всі птахи прилетіли практично в один і той же час, значить варто очікувати похолодання.
  • Журавлі низько пролітають над землею - буде дощ.
  • Побачити ластівку в цей день - до нещастя.
  • Якщо лебеді сидять на ставках, значить прийде тепло.

Що можна робити сьогодні

На Юхима й Софронія часто співає перша зозуля. Якщо ви почуєте зозулю в цей день, то потрусіть гаманець з монетами, таким чином можна привернути успіх і багатство.

Що не можна робити 24 березня

Сьогодні краще уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенести пломбування зубів на інший день, оскільки результат може бути невдалим.

Не можна заздрити. Якщо ви наврочите людині, то все повернеться до вас бумерангом.

Раніше ми писали про всі вихідні дні та свята в Україні у квітні 2020 року.

Свято 23 березня: що суворо заборонено робити в цей день, всі прикмети Свято 22 березня: що суворо заборонено робити в цей день, прикмети
Новини України Праздники
Lite
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся