Свято 24 березня: що суворо заборонено робити сьогодні, всі прикмети

24 березня 2020 (фото: колаж РБК-Україна)

24 березня згадують святих Софронія і Юхима

Яке сьогодні свято. 24 березня 2020 року вшановують пам'ять святих Софронія і Юхима. Цей день люди називали "пташиним", оскільки вважалося, що 24 березня перелітні птахи повертаються з теплих країв.

Православна церква в цей день вшановує священномученика Антипу. Раніше вважалося, що в цей період прилітають чайки і зяблики і починається рух соку у берези.

Юхим народився в сім'ї священика Міхея і його дружини Ганни, які тривалий час не мали дітей і пообіцяли присвятити свою дитину Богові. Софроній у молодості був учителем словесності. Рано пішов у монастир - в лавру святого Феодосія, де познайомився і зблизився з Іваном Мосхом.

Іменини святкують

Василь, Георгій, Юхим та Іван.

Народні прикмети на 24 березня

Якщо сьогодні буде поривчастий і холодний вітер, значить весна буде прохолодною.

Якщо всі птахи прилетіли практично в один і той же час, значить варто очікувати похолодання.

Журавлі низько пролітають над землею - буде дощ.

Побачити ластівку в цей день - до нещастя.

Якщо лебеді сидять на ставках, значить прийде тепло.

Що можна робити сьогодні

На Юхима й Софронія часто співає перша зозуля. Якщо ви почуєте зозулю в цей день, то потрусіть гаманець з монетами, таким чином можна привернути успіх і багатство.

Що не можна робити 24 березня

Сьогодні краще уникати будь-яких хірургічних втручань, а також перенести пломбування зубів на інший день, оскільки результат може бути невдалим.

Не можна заздрити. Якщо ви наврочите людині, то все повернеться до вас бумерангом.

Раніше ми писали про всі вихідні дні та свята в Україні у квітні 2020 року.