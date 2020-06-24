Праздник 24 июня: все приметы дня, что категорически нельзя делать

Какой сегодня праздник. 24 июня православные христиане чтят память Варфоломея и Варвары. Наши предки верили, что это день нельзя рвать траву и вообще сидеть или лежать на ней, потому что на Варфоломея по ней катается нечистая сила.

В старину люди верили, что если 24 июня не спать до самого рассвета, то можно услышать пение эльфов, что считалось очень хорошей приметой.

С 24 июня по 7 июля включительно наступают "русалочьи дни". Гадания в этот период считаются такими же правдивыми, как и на святки. Лучшим же для гадания днем является праздник Ивана Купала, выпадающий на 7 июля.

Католики 24 июня празднуют Рождество Иоанна Предтечи – церковный праздник, установленный в честь рождения Иоанна Крестителя, у которого принял крещение Иисус.

В эту дату День Ангела празднуют– Ефрем, Варфоломей.

Главные приметы этого дня:

Туман стелется по воде - будет много грибов.

С самого утра душно и жимолость пахнет сильнее обычного - к ненастью.

Утки беспрерывно ныряют и плещутся в воде - к осадкам.

С утра бледное солнце - к вечеру дождь пойдет.

Голубей в солнечный день почти не видно - погода испортится.

Если во время дождя солнце выглянуло - скоро прояснится.

Пчелы утром на поле не летят, а сидят по ульям - к дождю.

Во время грозы долго слышны раскаты грома - к затяжному ненастью.

Что нельзя делать в этот день:

В этот день категорически нельзя рвать траву.

Как мы ранее сообщали, в июле украинцев ждет рекордное количество рабочих дней.