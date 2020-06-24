Праздник 24 июня: все приметы дня, что категорически нельзя делать

Православная церковь 24 июня вспоминает апостолов Варфоломея и Варвару
Какой сегодня праздник. 24 июня православные христиане чтят память Варфоломея и Варвары. Наши предки верили, что это день нельзя рвать траву и вообще сидеть или лежать на ней, потому что на Варфоломея по ней катается нечистая сила.
В старину люди верили, что если 24 июня не спать до самого рассвета, то можно услышать пение эльфов, что считалось очень хорошей приметой.
С 24 июня по 7 июля включительно наступают "русалочьи дни". Гадания в этот период считаются такими же правдивыми, как и на святки. Лучшим же для гадания днем является праздник Ивана Купала, выпадающий на 7 июля.
Католики 24 июня празднуют Рождество Иоанна Предтечи – церковный праздник, установленный в честь рождения Иоанна Крестителя, у которого принял крещение Иисус.
В эту дату День Ангела празднуют– Ефрем, Варфоломей.
Как мы ранее сообщали, в июле украинцев ждет рекордное количество рабочих дней.
Автор: Людмила Жукова