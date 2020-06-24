Свято 24 червня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

Православна церква 24 червня згадує апостолів Варфоломія і Варвару
Яке сьогодні свято. 24 червня православні християни вшановують пам'ять Варфоломія і Варвари. Наші предки вірили, що цей день не можна рвати траву і взагалі сидіти або лежати на ній, тому що на Варфоломія по ній катається нечиста сила.
У давнину люди вірили, що якщо 24 червня не спати до самого світанку, то можна почути співи ельфів, що вважалося дуже гарною прикметою.
З 24 червня по 7 липня включно наступають "русалчині дні". Ворожіння у цей період вважаються такими ж правдивими, як і на святки. Кращим же для ворожіння днем є свято Івана Купала, що випадає на 7 липня.
Католики 24 червня святкують Різдво Іоанна Предтечі – церковне свято, встановлене на честь народження Йоана Хрестителя, у якого прийняв хрещення Ісус.
В цю дату святкують День Ангела Єфрем, Варфоломій.
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Автор: Людмила Жукова