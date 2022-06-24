UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Праздник 24 июня: почему эта дата особенная, что нельзя делать

Какой сегодня праздник (коллаж РБК-Украина)
Автор: Styler

24 июня православная церковь 24 июня чтит память апостолов Варфоломея и Варнаву. В народе этот день называли "земляничным", так как поспевала эта ягода.

В материале Styler читайте о приметах и запретах этой даты, а также, кто празднует именины.

Апостол Варфоломей был одним из 12 учеников Иисуса Христа. Он родился в I веке до н.э. в Кане Галилейской (Израиль). Вместе с апостолом Филиппом проповедовал в городах Малой Азии, также с проповедью ездил в Индию и Армению. По наущению языческих жрецов Варфоломей был схвачен братом армянского царя Астиага в городе Альбане. Святого распяли вниз головой, но и на кресте он продолжал свою проповедь. Тогда его сняли с креста, содрали с него кожу и обезглавили. Христиане его тело, голову и кожу поместили в оловянную раку и погребли в Альбане.

Апостол от семидесяти Варнава родился в I веке на острове Кипр. Имя, данное ему при рождении, ‒ Иосия. За щедрые пожертвования христианской общине апостолы прозвали его Варнава. В юности родители отправили его в Иерусалим на обучение к знаменитому иудейскому ученому Гамалиилу, где он познакомился с будущим апостолом Павлом.

По народным поверьям в этот день поспевает земляника, от того и прозвали святого покровителя дня "земляничником".

В этот день не рвали никакую траву, чтобы не привести в дом нечистую силу. По народному поверью, на Варфоломея сходится вся нечистая сила (бесы, ведьмы, черти, вурдалаки, лешие, русалки).

Какие основные приметы этого дня

  • Закрылись на ночь цветки заячьей капусты – на следующий день будет хорошая погода.
  • Обильно зацвела акация - к урожайному году.
  • Поздно цветет рябина - будет долгая грибная осень.
  • Если шиповник не вскрыл бутончики, то быть дождю.

Что нельзя делать на Варфоломея

  • Не стоит в этот день ссориться с родными и близкими;
  • Злоупотреблять алкоголем, а также переедать;
  • Не желательно сегодня брать в долг деньги;
  • Не следует нынче выбираться из дома после захода солнца;
  • ​Нельзя в этот день лениться и бездельничать.

День ангела празднуюсь обладатели таких имен: Мария, Ефрем, Иван, Варфоломей, Варнава, а также Василий.

Ранее мы писали, какие переданные по наследству вещи ни в коем случае нельзя отдавать другим.

Также читайте про календарь выходных и праздников на июль 2022. Стало известно, будем ли мы отдыхать дополнительно.

Читайте РБК-Украина в Google News
Праздники в Украине