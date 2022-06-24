Праздник 24 июня: почему эта дата особенная, что нельзя делать

Апостол Варфоломей был одним из 12 учеников Иисуса Христа. Он родился в I веке до н.э. в Кане Галилейской (Израиль). Вместе с апостолом Филиппом проповедовал в городах Малой Азии, также с проповедью ездил в Индию и Армению. По наущению языческих жрецов Варфоломей был схвачен братом армянского царя Астиага в городе Альбане. Святого распяли вниз головой, но и на кресте он продолжал свою проповедь. Тогда его сняли с креста, содрали с него кожу и обезглавили. Христиане его тело, голову и кожу поместили в оловянную раку и погребли в Альбане.

Апостол от семидесяти Варнава родился в I веке на острове Кипр. Имя, данное ему при рождении, ‒ Иосия. За щедрые пожертвования христианской общине апостолы прозвали его Варнава. В юности родители отправили его в Иерусалим на обучение к знаменитому иудейскому ученому Гамалиилу, где он познакомился с будущим апостолом Павлом.

По народным поверьям в этот день поспевает земляника, от того и прозвали святого покровителя дня "земляничником".

В этот день не рвали никакую траву, чтобы не привести в дом нечистую силу. По народному поверью, на Варфоломея сходится вся нечистая сила (бесы, ведьмы, черти, вурдалаки, лешие, русалки).

Какие основные приметы этого дня

Закрылись на ночь цветки заячьей капусты – на следующий день будет хорошая погода.

Обильно зацвела акация - к урожайному году.

Поздно цветет рябина - будет долгая грибная осень.

Если шиповник не вскрыл бутончики, то быть дождю.

Что нельзя делать на Варфоломея

Не стоит в этот день ссориться с родными и близкими;

Злоупотреблять алкоголем, а также переедать;

Не желательно сегодня брать в долг деньги;

Не следует нынче выбираться из дома после захода солнца;

​Нельзя в этот день лениться и бездельничать.

День ангела празднуюсь обладатели таких имен: Мария, Ефрем, Иван, Варфоломей, Варнава, а также Василий.