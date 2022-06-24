Свято 24 червня: чому ця дата особлива, що не можна робити

Апостол Варфоломій був одним з 12 учнів Ісуса Христа. Він народився в I столітті до н.е. в Кані Галілейській (Ізраїль). Разом з апостолом Філіпом проповідував у містах Малої Азії, також з проповіддю їздив до Індії та Вірменії. За намовою язичницьких жерців Варфоломій був схоплений братом вірменського царя Астіага в місті Альбане. Святого розіп'яли вниз головою, але і на хресті Він продовжував свою проповідь. Тоді його зняли з хреста, здерли з нього шкіру і обезголовили. Християни його тіло, голову і шкіру помістили в олов'яну раку і поховали в Альбані.

Апостол від сімдесяти Варнава народився в I столітті на острові Кіпр. Ім'я, дане йому при народженні, ‒ Йосія. За щедрі пожертви християнській громаді апостоли прозвали його Варнава. В юності батьки відправили його в Єрусалим на навчання до знаменитого іудейського вченого Гамаліїла, де він познайомився з майбутнім апостолом Павлом.

За народними повір'ями в цей день встигає суниця, від того і прозвали святого покровителя дня "суничником".

У цей день не рвали ніяку траву, щоб не привести в будинок нечисту силу. За народним повір'ям, на Варфоломія сходиться вся нечиста сила (біси, відьми, чорти, вовкулаки, лісовики, русалки).

Які основні прикмети цього дня

Закрилися на ніч квітки заячої капусти – на наступний день буде хороша погода.

Рясно зацвіла акація - до врожайного року.

Пізно цвіте горобина - буде довга грибна осінь.

Якщо шипшина не розкрила бутончики, то бути дощу.

Що не можна робити на Варфоломія

Не варто в цей день сваритися з рідними і близькими;

Зловживати алкоголем, а також переїдати;

Не бажано сьогодні брати в борг гроші;

Не слід вибиратися з дому після заходу сонця;

​Не можна в цей день лінуватися і байдикувати.

День ангела святкую власники таких імен: Марія, Єфрем, Іван, Варфоломій, Варнава, а також Василь.