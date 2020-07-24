Праздник 24 июля: что категорически запрещено делать, главные приметы

В эту дату церковь чтит память святой княгини Ольги
Какой сегодня праздник. 24 июля 2020 года празднуется Ольгин день. Православные христиане чтят память княгини Ольги. Согласно летописям, княгиня Ольга правила Русью в X веке (945-962 годах), после смерти супруга великого князя Игоря приняла христианство еще до крещения Руси.
В народном календаре этот день называют Ольгиным днем, также святая получила прозвище Страдница. Связано это с тем, что в этот период шел разгар полевых работ. В это время в поля и луга выходили всей деревней. Кто-то занимался жатвой, кто-то заготовкой сена, а детей отправляли в лес по грибы и по ягоды.
Святой Ольге наши предки молились о хорошей погоде, о милосердии к жнецам, о том, чтобы она дала возможность закончить работу раньше, чем рожь начнет гнить от обильной росы, которая вскоре начнет выпадать на поля.
День ангела в эту дату у Елены и Ольги.
Как мы ранее писали, Кабмин еще не определился, смогут ли хасиды приехать в Умань.