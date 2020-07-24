Свято 24 липня: що категорично заборонено робити, головні прикмети

У цей день церква вшановує пам'ять святої княгині Ольги
Яке сьогодні свято. 24 липня 2020 року святкується Ольжин день. Православні християни вшановують пам'ять княгині Ольги. Згідно з літописами, княгиня Ольга правила Руссю в X столітті (945-962 роках), після смерті дружина великого князя Ігоря прийняла християнство ще до хрещення Русі.
У народному календарі цей день називають Ольжиним вдень, також свято отримала прізвисько Страдниця. Пов'язано це з тим, що в цей період йшов розпал польових робіт. В цей час в поля і луки виходили всім селом. Хтось займався жнивами, хтось заготівлею сіна, а дітей відправляли в ліс по гриби і ягоди.
Святий Ользі наші предки молилися про гарну погоду, про милосердя до женців, про те, щоб вона дала можливість закінчити роботу раніше, ніж жито почне гнити від рясної роси, яка незабаром почне випадати на поля.
День ангела в цю дату в Олени та Ольги.
Як ми раніше писали, Кабмін ще не визначився, чи зможуть хасиди приїхати в Умань.