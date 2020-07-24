Праздник 24 июля: что категорически запрещено делать, главные приметы

Праздник 24 июля (коллаж РБК-Украина)

В эту дату церковь чтит память святой княгини Ольги

Какой сегодня праздник. 24 июля 2020 года празднуется Ольгин день. Православные христиане чтят память княгини Ольги. Согласно летописям, княгиня Ольга правила Русью в X веке (945-962 годах), после смерти супруга великого князя Игоря приняла христианство еще до крещения Руси.

В народном календаре этот день называют Ольгиным днем, также святая получила прозвище Страдница. Связано это с тем, что в этот период шел разгар полевых работ. В это время в поля и луга выходили всей деревней. Кто-то занимался жатвой, кто-то заготовкой сена, а детей отправляли в лес по грибы и по ягоды.



Святой Ольге наши предки молились о хорошей погоде, о милосердии к жнецам, о том, чтобы она дала возможность закончить работу раньше, чем рожь начнет гнить от обильной росы, которая вскоре начнет выпадать на поля.

День ангела в эту дату у Елены и Ольги.

Главные приметы этого дня

Гром гремит на Ольгу – будет хорошо ловиться рыба.

Глухой гром 24 июля – к длительной непогоде.

Солнечный день 24 июля – будет хороший урожай ягод.

Мошкара кишит — осенью будет много грибов.

В чистом ночном небе ясно видны Стожары — страда будет успешной, а земля даст богатый урожай.

Что нельзя делать в этот день

Нельзя подымать найденные деньги в этот день

Имениннику в этот день нельзя брать в долг, нельзя купаться и планировать свадьбу.

Как мы ранее писали, Кабмин еще не определился, смогут ли хасиды приехать в Умань.