Свято 24 липня: що категорично заборонено робити, головні прикмети

Свято 24 липня (колаж РБК-Україна)

У цей день церква вшановує пам'ять святої княгині Ольги

Яке сьогодні свято. 24 липня 2020 року святкується Ольжин день. Православні християни вшановують пам'ять княгині Ольги. Згідно з літописами, княгиня Ольга правила Руссю в X столітті (945-962 роках), після смерті дружина великого князя Ігоря прийняла християнство ще до хрещення Русі.

У народному календарі цей день називають Ольжиним вдень, також свято отримала прізвисько Страдниця. Пов'язано це з тим, що в цей період йшов розпал польових робіт. В цей час в поля і луки виходили всім селом. Хтось займався жнивами, хтось заготівлею сіна, а дітей відправляли в ліс по гриби і ягоди.



Святий Ользі наші предки молилися про гарну погоду, про милосердя до женців, про те, щоб вона дала можливість закінчити роботу раніше, ніж жито почне гнити від рясної роси, яка незабаром почне випадати на поля.

День ангела в цю дату в Олени та Ольги.

Головні прикмети цього дня

Грім гримить на Ольгу – буде добре ловитися риба.

Глухий грім 24 липня – до тривалої негоди.

Сонячний день 24 липня – буде хороший урожай ягід.

Мошкара кишить — восени буде багато грибів.

У чистому нічному небі ясно видно Стожари — страда буде успішною, а земля дасть багатий врожай.

Що не можна робити в цей день

Не можна піднімати знайдені гроші в цей день.

Імениннику в цей день не можна брати в борг, не можна купатися і планувати весілля.

Як ми раніше писали, Кабмін ще не визначився, чи зможуть хасиди приїхати в Умань.