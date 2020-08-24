Свято 24 серпня: що заборонено робити, головні прикмети дня
Понеділок 24 серпня 2020 06:07
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Свято 24 серпня (колаж: РБК-Україна)
24 серпня віруючі вшановують пам'ять Евпатия Коловрата
Яке сьогодні свято. 24 серпня в Україні відзначається День незалежності. Також сьогодні православні віряни вшановують пам'ять християнського святого Евпла (Евпатія).
Він жив на Сицилії, і служив при храмі невеликого міста Катанія. Евпатій постраждав за віру в часи правління імператорів Максиміана і Діоклетіана. Спочатку його піддали тортурам, а потім стратили.
Також, 24 серпня, люди згадують преподобномучеників Феодора і Василія Печерських, які у XI столітті працювали в Ближніх печерах Києва. Коли віряни моляться цим святим, то просять позбавлення від жадібності, жадібності до грошей і від скупості серця.
Що не можна робити в цей день
- Краще не гуляти наодинці, особливо після того, як зайде сонце;
- Не можна ходити в ліс;
- Сьогодні також не можна купатися у відкритих водоймах;
- Не можна переїдати, оскільки триває Успенський піст.
- У цей день також заборонено вживати алкоголь і влаштовувати нестримні веселощі;
- Не потрібно скаржитися сьогодні на долю;
- Також у цей день не варто лінуватися і думати про свої страхи.
Головні прикмети 24 серпня
- Якщо сьогодні припиняє дути вітер, який був кілька днів, то незабаром буде гарна погода.
- Якщо під час сходу сонця пройде дощ, то буде негода кілька днів.
- Якщо вранці над водоймами буде туман, значить будуть кілька схожих днів.
- Якщо 24 серпня випадає на новий місяць і в цей час стоїть ясна погода – у вересні дощів буде дуже мало.
Нагадаємо, українцям розповіли, які свята будуть відзначатися у вересні 2020 року.
Раніше була оприлюднена карта перекриття центру Києва на День незалежності.
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