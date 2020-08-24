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Свято 24 серпня: що заборонено робити, головні прикмети дня

Понеділок 24 серпня 2020 06:07
Свято 24 серпня: що заборонено робити, головні прикмети дня
Свято 24 серпня (колаж: РБК-Україна)
Автор: Styler

24 серпня віруючі вшановують пам'ять Евпатия Коловрата

Яке сьогодні свято. 24 серпня в Україні відзначається День незалежності. Також сьогодні православні віряни вшановують пам'ять християнського святого Евпла (Евпатія).

Він жив на Сицилії, і служив при храмі невеликого міста Катанія. Евпатій постраждав за віру в часи правління імператорів Максиміана і Діоклетіана. Спочатку його піддали тортурам, а потім стратили.

Також, 24 серпня, люди згадують преподобномучеників Феодора і Василія Печерських, які у XI столітті працювали в Ближніх печерах Києва. Коли віряни моляться цим святим, то просять позбавлення від жадібності, жадібності до грошей і від скупості серця.

Що не можна робити в цей день

  • Краще не гуляти наодинці, особливо після того, як зайде сонце;
  • Не можна ходити в ліс;
  • Сьогодні також не можна купатися у відкритих водоймах;
  • Не можна переїдати, оскільки триває Успенський піст.
  • У цей день також заборонено вживати алкоголь і влаштовувати нестримні веселощі;
  • Не потрібно скаржитися сьогодні на долю;
  • Також у цей день не варто лінуватися і думати про свої страхи.

Головні прикмети 24 серпня

  • Якщо сьогодні припиняє дути вітер, який був кілька днів, то незабаром буде гарна погода.
  • Якщо під час сходу сонця пройде дощ, то буде негода кілька днів.
  • Якщо вранці над водоймами буде туман, значить будуть кілька схожих днів.
  • Якщо 24 серпня випадає на новий місяць і в цей час стоїть ясна погода – у вересні дощів буде дуже мало.

Нагадаємо, українцям розповіли, які свята будуть відзначатися у вересні 2020 року.

Раніше була оприлюднена карта перекриття центру Києва на День незалежності.

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