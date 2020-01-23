Праздник 23 января: что сегодня категорически нельзя делать, все приметы

23 января чествуют святителя Григория Нисского (коллаж РБК-Украина)

23 января православные почитают святого Григория Нисского

Какой сегодня праздник. 23 января православные христиане чтят память святителя Григория, епископа Нисы в Каппадокии, брата святых Василия Великого и Петра Севастийского. Святой, богослов и философ жил в IV веке, и по его инициативе на II Вселенском Соборе был дополнен Никейский символ веры.

В народе праздник получил название день Григория Летоуказателя, и на украинских землях в эту дату наши предки гадали о погоде летом, проводили особые обряды, готовили блюда-обереги, практиковали заговоры и верили, что можно так загадать желание, что оно непременно сбудется.

Григорий родился в христианской семье, но образование получил в языческой школе в Кесарии Каппадокийской, а затем и в Афинах. Юноша самостоятельно занимался философией и стал ритором-учителем. Некоторые исследователи утверждают, что он был необычайно смелым богословом, до граней ереси.

Женился Григорий на благочестивой девушке Феосевии, и очень любил супругу. Ее ранняя смерть оказала на философа сильное влияние, и он увлекся изучением языческой литературы, а затем удалился в понтийский монастырь своего брата Василия. В 372 году был рукоположен в епископы города Нисы в Каппадокии.

Святитель Григорий участвовал в Антиохийском Соборе против еретиков, стал одним из главных деятелей II Вселенского Собора в Константинополе против ереси Македония. Дожил до глубокой старости и пользовался огромным авторитетом. Библиологический словарь называет святого Григория Нисского одним из самых глубоких философов среди святых отцов классической поры, равным в этом отношении только блаженному Августину.

Григорий Нисский, фреска XIV века (Фото из открытых источников)

Поверья, традиции и запреты на Григория Летоуказателя

В день Григория Летоуказателя в народе верили, что если семья отведает мясное угощение из свинины или говядины за дружным ужином, то потом целый год никто не будет болеть.

Еще одно важное поверье о еде касается хлебных крошек. Считали, что их выбрасывать строго запрещено, а нарушителя ждет скоро серьезная хворь. При этом здоровье человека будет крепче, если такие крошки собрать в руку и съесть.

Суеверные не выбрасывали мусор 23 января, так как опасались вынести из дома свое счастье.

Бытовало поверье, что если в поле трижды обойти стог сена против солнца, то в этом году ждет крепкий финансовый достаток.

С сеном связана интересная традиция оставлять возле стогов каравай - как подарок духу-стоговому, чтобы он не подпускал к припасам грызунов.

Верили, что если на Григория Летоуказателя на возвышенности повязать на дереве красную ткань или ленту и проговорить желание, то оно сбудется.

Существовало еще одно "мрачное" поверье, что можно узнать про собственную смерть в эту ночь - суеверные считали, что кто первым в семье заснет, тот первым из всех и на тот свет уйдет (это могло произойти и через много-много лет).

Главные приметы 23 января