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Праздник 23 июля: что нельзя делать, главные приметы

 

Православные христиане почитают память преподобного Антония Печерского

Какой сегодня праздник. 23 июля все православные чтят память святого Антония, который обладал даром предсказания и целительства. Он был основателем Киево-Печерской Лавры. Антоний родился в конце 10 века недалеко от Чернигова. Он посетил Палестину, так как хотел увидеть место, где был Иисус, а на обратном пути задержался в Афоне, где принял постриг и прожил несколько лет.

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По преданию, игумен Афонского монастыря получил знак отпустить Антония домой, чтобы он распространял христианскую веру на родной земле.

Житие Антония повествует, что святитель обладал даром чудотворения — исцелял больных, предсказывал события. А в народе его прозвали Громоносцем, потому что 23 июля обычно была летняя гроза, по которой предсказывали урожай.

Именинники – Антон (Антоний), Даниил, Леонтий, Александр.

Важные приметы этого дня

  • Если 23 июля за окном идет дождь с грозой - будет успешная рыбалка.
  • Много ряски на воде – к удачному году.
  • Гроза ночью – к хорошей погоде.
  • Пчелы громко жужжат и не хотят оставаться в улье – к жаре.
  • Стебли картофеля высоко подняты – к солнечной погоде, поникли – к дождю.
  • Радуга в первой половине дня – к сильному ветру.
  • Бабочек не видно – к дождю.
  • Улитки на деревья залезли – к ливню.
  • Утром сухая трава, а днем мухи сильно жалят – к вечеру выпадут осадки.

Что нельзя делать в этот день

  • Кричать, ругаться, ссориться.
  • Стричь волосы.
  • 23 июля нельзя оставаться грязнім и носить грязную одежду.

Как мы ранее писали, в августе украинцы будут отмечать сразу три больших церковных праздника.

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