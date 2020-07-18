Медовый, Яблочный и Ореховый Спас: когда празднуем в 2020 году

Яблочный, Ореховый и Медовый Спас (Фото: zhmerynka.city)

В августе украинцы будут отмечать сразу три больших церковных праздника

В Украине летом много церковных праздников и самые крупные из них – это Спас. Их в календаре три – Медовый, Яблочный и Ореховый. Когда празднуем и какие существуют традиции – читайте в Styler.

Медовый Спас

Этот праздник традиционно отмечается 14 августа и имеет другие названия – Первый Спас или Маковея. Дата празднования Медового спаса совпадает с первым днем Успенского поста. Свое название он получил благодаря тому, что в этот день пчелы заканчивают собирать мед. Пчеловоды 14 августа достают готовые соты и несут их в церковь для освящения. Такой мед считается самым целебным. На праздник принято печь медовые пряники, коржи и угощать друг друга свежим медом.

Яблочный Спас

Следом за медовым Спасом идет Яблочный и он отмечается в 2020 году 19 августа. Этот день считается окончанием лета и люди начинают прощаться с теплым периодом. В церквях проводят службы, на которые люди приносят яблоки. В старину считалось, что эти плоды до Яблочного Спаса есть было нельзя. После службы принято угощать родных и близких свежими яблоками, а также пирогами из яблок и другими блюдами.

Ореховый Спас

Третий Спас, который в народе называют Ореховым или Хлебным, отмечается 29 августа. К этому дню обычно поспевает лещина, а также уже готово зерно с нового урожая. На Третий Спас люди пекут хлеб из свежего зерна и несут его в церковь на праздничную службу, освящают, а потом делят его со всеми членами семьи.

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