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Свято 23 липня: що не можна робити, головні прикмети

 

Православні християни вшановують пам'ять преподобного Антонія Печерського

Яке сьогодні свято. 23 липня всі православні вшановують пам'ять святого Антонія, який володів даром передбачення і цілительства. Він був засновником Києво-Печерської Лаври. Антоній народився в кінці 10 століття недалеко від Чернігова. Він відвідав Палестину, бо хотів побачити місце, де був Ісус, а на зворотному шляху затримався в Афоні, де прийняв постриг і прожив кілька років.

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За переказами, ігумен Афонського монастиря отримав знак відпустити Антонія додому, щоб він приніс християнську віру на рідній землі.

Житіє Антонія оповідає, що святитель володів даром чудотворення — зцілював хворих, пророкував події. А в народі його прозвали Громоносцем, тому що 23 липня зазвичай була літня гроза, за якої передбачали врожай.

Іменинники – Антон (Антоній), Данило, Леонтій, Олександр.

Важливі прикмети цього дня

  • Якщо 23 липня за вікном йде дощ - буде успішна риболовля.
  • Багато ряски на воді – до вдалого року.
  • Гроза вночі – до хорошої погоди.
  • Бджоли голосно дзижчать і не хочуть залишатися у вулику – до спеки.
  • Стебла картоплі високо підняті – до сонячної погоди, поникли – до дощу.
  • Веселка в першій половині дня – до сильного вітру.
  • Метеликів не видно – до дощу.
  • Равлики залізли на дерева – до зливи.
  • Вранці суха трава, а вдень мухи сильно жалять – до вечора випадуть опади.

Що не можна робити в цей день

  • Кричати, лаятися, сваритися.
  • Стригти волосся.
  • 23 липня не можна залишатися брудним і носити брудний одяг.

Як ми раніше писали, у серпні українці будуть відзначати відразу три великі церковні свята.

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