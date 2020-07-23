Свято 23 липня: що не можна робити, головні прикмети

Яке сьогодні свято. 23 липня всі православні вшановують пам'ять святого Антонія, який володів даром передбачення і цілительства. Він був засновником Києво-Печерської Лаври. Антоній народився в кінці 10 століття недалеко від Чернігова. Він відвідав Палестину, бо хотів побачити місце, де був Ісус, а на зворотному шляху затримався в Афоні, де прийняв постриг і прожив кілька років.

За переказами, ігумен Афонського монастиря отримав знак відпустити Антонія додому, щоб він приніс християнську віру на рідній землі.

Житіє Антонія оповідає, що святитель володів даром чудотворення — зцілював хворих, пророкував події. А в народі його прозвали Громоносцем, тому що 23 липня зазвичай була літня гроза, за якої передбачали врожай.

Іменинники – Антон (Антоній), Данило, Леонтій, Олександр.

Важливі прикмети цього дня

Якщо 23 липня за вікном йде дощ - буде успішна риболовля.

Багато ряски на воді – до вдалого року.

Гроза вночі – до хорошої погоди.

Бджоли голосно дзижчать і не хочуть залишатися у вулику – до спеки.

Стебла картоплі високо підняті – до сонячної погоди, поникли – до дощу.

Веселка в першій половині дня – до сильного вітру.

Метеликів не видно – до дощу.

Равлики залізли на дерева – до зливи.

Вранці суха трава, а вдень мухи сильно жалять – до вечора випадуть опади.

Що не можна робити в цей день

Кричати, лаятися, сваритися.

Стригти волосся.

23 липня не можна залишатися брудним і носити брудний одяг.

Як ми раніше писали, у серпні українці будуть відзначати відразу три великі церковні свята.