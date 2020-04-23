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Праздник 23 апреля: что нельзя сегодня делать - приметы, суеверия и поверья

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Наши предки верили, что 23 апреля нельзя свататься. Другие народные приметы и поверья этого дня - читайте на Styler

Дата 23 апреля 2020 года в народном календаре получила прозвище Терентий Маревный. Православные в этот день почитали память мученика Терентия и его жены. Также 23 апреля в старину называли Днем Солнцезахода.

Согласно приметам, в этот день нельзя свататься и делать предложения возлюбленным. В противном случае этот брак будет обречен на провал. Наши предки верили, что в семье будут постоянные ссоры и измены.

Главные приметы и поверья этого дня:

  • Молодые паучки появились – теплые деньки скоро настанут.
  • Если старые пауки 23 апреля сидят на паутине высоко, то ночью возможны заморозки.
  • После марева жди бурь.
  • Если лещина 23 апреля украшена пушистыми сережками, то земля больше промерзать не будет.
  • Если утром 23 апреля стоит туман напротив солнца, то в течение дня, скорее всего, пойдет дождь.

Что нельзя делать в этот день:

  • В этот день нельзя петь и танцевать, также не рекомендуется справлять громко день рождения.
  • Нельзя употреблять спиртное в этот день.
  • Нельзя ругаться, критиковать кого-либо и испытывать злобу.

Именинники 23 апреля: Александр, Африкан, Зинон, Максим, Терентий, Федор и Яков.

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