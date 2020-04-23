Свято 23 квітня: що не можна сьогодні робити - прикмети, забобони і повір'я

Наші предки вірили, що 23 квітня не можна свататися. Інші народні прикмети та повір'я цього дня - читайте на Styler
Дата 23 квітня 2020 року в народному календарі отримала "прізвисько" Терентій Маревний. Православні у цей день вшановували пам'ять мучеників Терентія і його дружину. Також 23 квітня в давнину називали Днем Солнцезаходу.
Згідно з прикметами, в цей день не можна свататися і робити пропозиції коханим. В іншому випадку цей шлюб буде приречений на провал. Наші предки вірили, що в родині будуть постійні сварки і зради.
Іменинники 23 квітня: Олександр, Африкан, Зінон, Максим, Терентій, Федір і Яків.
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