Свято 23 квітня: що не можна сьогодні робити - прикмети, забобони і повір'я

Дата 23 квітня 2020 року в народному календарі отримала "прізвисько" Терентій Маревний. Православні у цей день вшановували пам'ять мучеників Терентія і його дружину. Також 23 квітня в давнину називали Днем Солнцезаходу.

Згідно з прикметами, в цей день не можна свататися і робити пропозиції коханим. В іншому випадку цей шлюб буде приречений на провал. Наші предки вірили, що в родині будуть постійні сварки і зради.

Головні прикмети і повір'я цього дня:

Молоді павучки з'явилися теплі деньки скоро настануть.

Якщо старі павуки 23 квітня сидять на павутині високо, то вночі можливі заморозки.

Після марева чекай бур.

Якщо ліщина 23 квітня прикрашена пухнастими сережками, то земля більше не буде промерзати.

Якщо вранці 23 квітня стоїть туман навпроти сонця, то протягом дня, швидше за все, піде дощ.

Що не можна робити в цей день:

В цей день не можна співати і танцювати, також не рекомендується справляти голосно день народження.

Не можна вживати спиртне в цей день.

Не Можна лаятися, критикувати кого-небудь і відчувати злість.

Іменинники 23 квітня: Олександр, Африкан, Зінон, Максим, Терентій, Федір і Яків.

Як ми раніше писали, у травні українці отримають рекордна кількість вихідних.