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Свято 23 квітня: що не можна сьогодні робити - прикмети, забобони і повір'я

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Наші предки вірили, що 23 квітня не можна свататися. Інші народні прикмети та повір'я цього дня - читайте на Styler

Дата 23 квітня 2020 року в народному календарі отримала "прізвисько" Терентій Маревний. Православні у цей день вшановували пам'ять мучеників Терентія і його дружину. Також 23 квітня в давнину називали Днем Солнцезаходу.

Згідно з прикметами, в цей день не можна свататися і робити пропозиції коханим. В іншому випадку цей шлюб буде приречений на провал. Наші предки вірили, що в родині будуть постійні сварки і зради.

Головні прикмети і повір'я цього дня:

  • Молоді павучки з'явилися теплі деньки скоро настануть.
  • Якщо старі павуки 23 квітня сидять на павутині високо, то вночі можливі заморозки.
  • Після марева чекай бур.
  • Якщо ліщина 23 квітня прикрашена пухнастими сережками, то земля більше не буде промерзати.
  • Якщо вранці 23 квітня стоїть туман навпроти сонця, то протягом дня, швидше за все, піде дощ.

Що не можна робити в цей день:

  • В цей день не можна співати і танцювати, також не рекомендується справляти голосно день народження.
  • Не можна вживати спиртне в цей день.
  • Не Можна лаятися, критикувати кого-небудь і відчувати злість.

Іменинники 23 квітня: Олександр, Африкан, Зінон, Максим, Терентій, Федір і Яків.

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