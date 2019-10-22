Праздник 22 октября: все приметы и запреты в этот день

22 октября в церкви почитают память Якова

Сегодня почитают память одного из двенадцати апостолов - Якова

Какой сегодня праздник. 22 октября христиане чествуют память Якова - одного из двенадцати апостолов. Иаков всюжизнь скитался, проповедовал Божье слово в Иудее, а затем вместе с апостолом Андреем направился в Эдессу. Яков закончил жизнь свою жизнь распятым на кресте.

Яков Алфеев

Также по народному календарю это дата праздника Яков Дровопилец, так как в деревнях в это время начиналась пора заготовки дров на зиму.

На Руси традиционно в этот день праздновали День первой каши. В каждом доме на Якова готовили кашу со свежим растительным маслом, а кто был зажиточный - со свиным или бараньим салом. С кашей из крупы пекли пироги, которыми угощали гостей. Наши предки верили, что именно каша в этот день придаст силы на весь год.

Приметы на 22 октября говорят, что это очень сильный и светлый день, когда можно привлечь благополучие и здоровье в свою жизнь.

На Якова обычно заготавливали дрова (фото из открытых источников)

Главные приметы на Якова