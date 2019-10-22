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Праздник 22 октября: все приметы и запреты в этот день

STYLERЖизнь    22.10.2019 - 06:02
Праздник 22 октября: все приметы и запреты в этот день
22 октября в церкви почитают память Якова

Сегодня почитают память одного из двенадцати апостолов - Якова

Какой сегодня праздник. 22 октября христиане чествуют память Якова - одного из двенадцати апостолов. Иаков всюжизнь скитался, проповедовал Божье слово в Иудее, а затем вместе с апостолом Андреем направился в Эдессу. Яков закончил жизнь свою жизнь распятым на кресте.

Праздник 22 октября: все приметы и запреты в этот деньЯков Алфеев

Также по народному календарю это дата праздника Яков Дровопилец, так как в деревнях в это время начиналась пора заготовки дров на зиму.

На Руси традиционно в этот день праздновали День первой каши. В каждом доме на Якова готовили кашу со свежим растительным маслом, а кто был зажиточный - со свиным или бараньим салом. С кашей из крупы пекли пироги, которыми угощали гостей. Наши предки верили, что именно каша в этот день придаст силы на весь год.

Приметы на 22 октября говорят, что это очень сильный и светлый день, когда можно привлечь благополучие и здоровье в свою жизнь.

Праздник 22 октября: все приметы и запреты в этот деньНа Якова обычно заготавливали дрова (фото из открытых источников)

Главные приметы на Якова

  • Снег падает на талую землю – людям трудно жить будет (урожай будет в следующем году плохим), а на мерзлую – легче.
  • Текло и замерзло, с крыш сосульки свисают – осень протянется долго.
  • Пока иголки с лиственницы не осыплются – снега не будет, а если он и выпадет, то все равно растает.
  • Если на луковицах много одежки – быть зиме холодной.
  • Первые и последние холода опасны.
  • Первый снег не обещает скорой зимы.
  • Пока лист с вишневых деревьев не опал, сколько бы снегу ни выпало – зима не наступит, оттепель ее сгонит.
  • После осенней гололедицы жди дождя.
  • Стужа да нужа (нужда) – нет их хуже.
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