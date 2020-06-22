Праздник 22 июня: все приметы дня, что категорически нельзя делать

22 июня 2020 года украинцы почитают память отца Кирилла Александрийского
Какой сегодня праздник. 22 июня 2020 года христиане отмечают день памяти Кирилла Александрийского. Никто точно не знает о месте и дате его рождения, а также о том, кто был его учителем.
Будучи представителем александрийской архиепископской династии, Кирилл в 412 году стал епископом Александрии и получил духовную власть. При этом стал претендовать на светскую. Являясь епископом, он начал закрывать церкви новациан и изъял их священные артефакты. По религиозно-политическим мотивам, Кирилл преследовал противников его епископства, иудеев и язычников.
Кирилл Александрийский был одним из самых значительных богословов своего времени. Он создал христологическую доктрину, объединив идеи Афанасия Александрийского, Аполлинария Лаодикийского и каппоадокийцев. Помимо этого, Кирилл - автор писаний посвященных библейской экзегезе, догматике и апологетике.
Напомним, что в Украине появится новый праздник.
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Автор: Дарья Русина