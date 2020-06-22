Свято 22 червня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

22 червня 2020 року українці вшановують пам'ять отця Кирила Олександрійського
Яке сьогодні свято. 22 червня 2020 року християни відзначають день пам'яті Кирила Олександрійського. Ніхто точно не знає про місце і дату народження, а також про те, хто був його вчителем.
Будучи представником олександрійської архієпископської династії, Кирило в 412 році став єпископом Олександрії і отримав духовну владу. При цьому став претендувати на світську. Будучи єпископом, він почав закривати церкви новаціан і вилучив їх священні артефакти. За релігійно-політичних мотивів, Кирило переслідував супротивників його єпископства, іудеїв і язичників.
Кирило Олександрійський був одним із найвидатніших богословів свого часу. Він створив христологічну доктрину, об'єднавши ідеї Афанасія Олександрійського, Аполлінарія Лаодикійського і капоадокійців. Крім цього, Кирило - автор писань присвячених біблійній екзегезі, догматиці та апологетиці.
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Автор: Дарья Русина