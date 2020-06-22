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Праздник 22 июня: все приметы дня, что категорически нельзя делать

STYLERЖизнь    22.06.2020 - 06:20
Праздник 22 июня: все приметы дня, что категорически нельзя делать
22 июня - какой сегодня праздник (фото: РБК-Украина)

22 июня 2020 года украинцы почитают память отца Кирилла Александрийского

Какой сегодня праздник. 22 июня 2020 года христиане отмечают день памяти Кирилла Александрийского. Никто точно не знает о месте и дате его рождения, а также о том, кто был его учителем.

Будучи представителем александрийской архиепископской династии, Кирилл в 412 году стал епископом Александрии и получил духовную власть. При этом стал претендовать на светскую. Являясь епископом, он начал закрывать церкви новациан и изъял их священные артефакты. По религиозно-политическим мотивам, Кирилл преследовал противников его епископства, иудеев и язычников.

Кирилл Александрийский был одним из самых значительных богословов своего времени. Он создал христологическую доктрину, объединив идеи Афанасия Александрийского, Аполлинария Лаодикийского и каппоадокийцев. Помимо этого, Кирилл - автор писаний посвященных библейской экзегезе, догматике и апологетике.

Главные приметы этого дня:

  • Если земляника поспела, то овес уже поздно сеять.
  • Зима будет холодной, если ягод много.
  • Если погода хорошая, а муравьев почти не видно, то будет ненастье.
  • Вороны часто кричат – стоит ждать дождей.
  • Муравьи вокруг муравейника собрались – к погожему дню.
  • Сон с 21 на 22 июня пустой. А вот сновидение, увиденное днем 22 июня, исполнится через 5 лет.

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя ловить рыбу и охотиться.
  • Нельзя выяснять с кем-либо отношения.
  • Нельзя делиться своими мыслями и планами на будущее.
  • Нельзя врать - ложь приведет к большим проблемам.
  • Нельзя одалживать деньги.

Напомним, что в Украине появится новый праздник.

Также мы писали о том, сколько будут отдыхать украинцы на День Конституции.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины Праздники
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