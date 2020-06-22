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Свято 22 червня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

STYLERЖиття    22.06.2020 - 06:20
Свято 22 червня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити
22 червня - яке сьогодні свято (фото: РБК-Україна)

22 червня 2020 року українці вшановують пам'ять отця Кирила Олександрійського

Яке сьогодні свято. 22 червня 2020 року християни відзначають день пам'яті Кирила Олександрійського. Ніхто точно не знає про місце і дату народження, а також про те, хто був його вчителем.

Будучи представником олександрійської архієпископської династії, Кирило в 412 році став єпископом Олександрії і отримав духовну владу. При цьому став претендувати на світську. Будучи єпископом, він почав закривати церкви новаціан і вилучив їх священні артефакти. За релігійно-політичних мотивів, Кирило переслідував супротивників його єпископства, іудеїв і язичників.

Кирило Олександрійський був одним із найвидатніших богословів свого часу. Він створив христологічну доктрину, об'єднавши ідеї Афанасія Олександрійського, Аполлінарія Лаодикійського і капоадокійців. Крім цього, Кирило - автор писань присвячених біблійній екзегезі, догматиці та апологетиці.

Головні прикмети цього дня:

  • Якщо суниця поспіла, то овес вже пізно сіяти.
  • Зима буде холодною, якщо багато ягід.
  • Якщо погода хороша, а мурах майже не видно, то буде негода.
  • Ворони часто кричать – варто чекати дощів.
  • Мурахи навколо мурашника зібралися – до погожого дня.
  • Сон з 21 на 22 червня порожній. А ось сновидіння, побачене вдень 22 червня, виповниться через 5 років.

Що не можна робити в цей день:

  • Не можна ловити рибу і полювати.
  • Не можна з'ясовувати з будь-ким стосунки.
  • Не можна ділитися своїми думками і планами на майбутнє.
  • Не можна брехати - неправда призведе до великих проблем.
  • Не можна позичати гроші.

Нагадаємо, що в Україні з'явиться новий свято.

Також ми писали про те, скільки будуть відпочивати українці на День Конституції.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новини України Праздники
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