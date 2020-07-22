Праздник 22 июля: все приметы дня, что категорически нельзя делать

В этот день церковь чтит память мученика Кирилла
Какой сегодня праздник. 22 июля все православные вспоминают о мученике Кирилле. Он служил епископом во время правления императора Максимилиана. В 84 года он был приведен на суд, где его стали принуждать отречься от Христа.
Однако Кирилл не пожелал поклоняться идолам, в результате чего его решили сжечь. Но Бог сохранил ему жизнь, и император, увидев чудо, распорядился отпустить Кирилла. Потом его снова арестовали и казнили.
Наши предки называли эту дату "черничным" днем. Эта ягода имеет столько полезных свойств, что люди иногда даже делали перерывы в уборке урожая, чтобы как следует запастись черникой на зиму. Также на Кирилла было принято собирать первые огурцы.
Считалось, что один огурец сегодня непременно нужно закопать подальше от людских глаз – это было залогом богатого урожая.
Как мы ранее сообщали, в августе украинцы будут отмечать сразу три больших церковных праздника.