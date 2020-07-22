Свято 22 липня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

У цей день церква вшановує пам'ять мученика Кирила
Яке сьогодні свято. 22 липня всі православні згадують мученика Кирила. Він служив єпископом у час правління імператора Максиміліана. В 84 роки він був приведений на суд, де його стали примушувати відректися від Христа.
Однак Кирило не побажав вклонятися ідолам, в результаті чого його вирішили спалити. Але Бог зберіг йому життя, і імператор, побачивши чудо, розпорядився відпустити Кирила. Потім його знову заарештували і стратили.
Наші предки називали цю дату "чорничним" днем. Ця ягода має стільки корисних властивостей, що люди іноді навіть робили перерви в збиранні врожаю, щоб як слід запастися чорницею на зиму. Також на Кирила було прийнято збирати перші огірки.
Вважалося, що один огірок сьогодні неодмінно треба закопати подалі від людських очей – це було запорукою багатого врожаю.
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