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Праздник 22 июля: все приметы дня, что категорически нельзя делать

Среда 22 июля 2020 06:03
Праздник 22 июля: все приметы дня, что категорически нельзя делать
Праздник 22 июля (коллаж РБК-Украина)

В этот день церковь чтит память мученика Кирилла

Какой сегодня праздник. 22 июля все православные вспоминают о мученике Кирилле. Он служил епископом во время правления императора Максимилиана. В 84 года он был приведен на суд, где его стали принуждать отречься от Христа.

Однако Кирилл не пожелал поклоняться идолам, в результате чего его решили сжечь. Но Бог сохранил ему жизнь, и император, увидев чудо, распорядился отпустить Кирилла. Потом его снова арестовали и казнили.

Наши предки называли эту дату "черничным" днем. Эта ягода имеет столько полезных свойств, что люди иногда даже делали перерывы в уборке урожая, чтобы как следует запастись черникой на зиму. Также на Кирилла было принято собирать первые огурцы.

Считалось, что один огурец сегодня непременно нужно закопать подальше от людских глаз – это было залогом богатого урожая.

Самые важные приметы дня

  • Много черники уродило – морозы начнутся рано.
  • Если ночью луна стала выглядеть потемневшей - будет дождить до конца июля.
  • Чтобы огурцы хороший урожай давали, нужно их высадить на грядке, где в прошлом году росла кукуруза.
  • В этот день нужно обязательно есть чернику - это принесет удачу и красоту.
  • Если при сборе урожая огурцов, один огурец тайно закопать на грядках, то урожай будет богатым.

Что запрещено делать в этот день

  • Нельзя отказывать в помощи нуждающимся.
  • Ругаться с родителями.
  • Нельзя ссориться и конфликтовать.

Как мы ранее сообщали, в августе украинцы будут отмечать сразу три больших церковных праздника.

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