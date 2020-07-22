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Свято 22 липня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

Середа 22 липня 2020 06:03
Свято 22 липня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити
Свято 22 липня (колаж РБК-Україна)

У цей день церква вшановує пам'ять мученика Кирила

Яке сьогодні свято. 22 липня всі православні згадують мученика Кирила. Він служив єпископом у час правління імператора Максиміліана. В 84 роки він був приведений на суд, де його стали примушувати відректися від Христа.

Однак Кирило не побажав вклонятися ідолам, в результаті чого його вирішили спалити. Але Бог зберіг йому життя, і імператор, побачивши чудо, розпорядився відпустити Кирила. Потім його знову заарештували і стратили.

Наші предки називали цю дату "чорничним" днем. Ця ягода має стільки корисних властивостей, що люди іноді навіть робили перерви в збиранні врожаю, щоб як слід запастися чорницею на зиму. Також на Кирила було прийнято збирати перші огірки.

Вважалося, що один огірок сьогодні неодмінно треба закопати подалі від людських очей – це було запорукою багатого врожаю.

Найважливіші прикмети дня

  • Багато чорниці вродило – морози почнуться рано.
  • Якщо вночі місяць стала виглядати потемнілій - дощитиме до кінця липня.
  • Щоб огірки давали хороший урожай, потрібно їх висадити на грядці, де торік росла кукурудза.
  • В цей день потрібно обов'язково їсти чорницю - це принесе удачу і красу.
  • Якщо при зборі врожаю огірків, один огірок таємно закопати на грядках, то урожай буде багатим.

Що заборонено робити у цей день

  • Не можна відмовляти в допомозі нужденним.
  • Сваритися з батьками.
  • Не можна сваритися і конфліктувати.

Як ми раніше повідомляли, в серпні українці будуть відзначати відразу три великі церковні свята.

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