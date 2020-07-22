Свято 22 липня: всі прикмети дня, що категорично не можна робити

Свято 22 липня (колаж РБК-Україна)

У цей день церква вшановує пам'ять мученика Кирила

Яке сьогодні свято. 22 липня всі православні згадують мученика Кирила. Він служив єпископом у час правління імператора Максиміліана. В 84 роки він був приведений на суд, де його стали примушувати відректися від Христа.

Однак Кирило не побажав вклонятися ідолам, в результаті чого його вирішили спалити. Але Бог зберіг йому життя, і імператор, побачивши чудо, розпорядився відпустити Кирила. Потім його знову заарештували і стратили.

Наші предки називали цю дату "чорничним" днем. Ця ягода має стільки корисних властивостей, що люди іноді навіть робили перерви в збиранні врожаю, щоб як слід запастися чорницею на зиму. Також на Кирила було прийнято збирати перші огірки.

Вважалося, що один огірок сьогодні неодмінно треба закопати подалі від людських очей – це було запорукою багатого врожаю.

Найважливіші прикмети дня

Багато чорниці вродило – морози почнуться рано.

Якщо вночі місяць стала виглядати потемнілій - дощитиме до кінця липня.

Щоб огірки давали хороший урожай, потрібно їх висадити на грядці, де торік росла кукурудза.

В цей день потрібно обов'язково їсти чорницю - це принесе удачу і красу.

Якщо при зборі врожаю огірків, один огірок таємно закопати на грядках, то урожай буде багатим.

Що заборонено робити у цей день

Не можна відмовляти в допомозі нужденним.

Сваритися з батьками.

Не можна сваритися і конфліктувати.

Як ми раніше повідомляли, в серпні українці будуть відзначати відразу три великі церковні свята.