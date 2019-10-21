Праздник 21 октября: все приметы, что сегодня нельзя делать

Какой сегодня праздник. 21 октября христиане чествуют святую Пелагею Антиохийскую (Палестинскую), которая почитается в лике преподобных. В народе праздник имел название Пелагея или Починки, и был приурочен к встрече холодов и приготовлению новых полян в лесу для будущего засева и устраиванию огнищ на этих местах. Также бытовали особые обряды в этот день, и верующие придерживались строгих правил, чтобы не навлечь на себя несчастье.

Ранне-христианская святая Пелагея жила в Сирии в III веке и согласно церковным преданиям отличалась необыкновенной красотой. До принятия Веры она была танцовщицей и блудницей, имела прозвище Маргарита (жемчужина). Однажды епископ Илиопольский Нонн на местном соборе, увидев перед проповедью девушку в окружении многочисленных поклонников, искренне возмутился, насколько некоторые зацикливаются на внешности, но игнорируют внутреннюю красоту и душевную чистоту. Он воскликнул:

"Поистине многому я научился от нее; ибо женщину сию поставит Господь на страшном Своем суде и ею осудит нас. Как вы думаете, сколько времени она провела в своей опочивальне, моясь, одеваясь, разными способами украшая себя и осматриваясь в зеркало, всю свою мысль и попечение полагая в том, чтобы красивее всех явиться очам временных своих поклонников?"

Пелагея в окружении любовников и святой Нонн, молящийся о ее обращении. Работа XIV века (Фото: saints.bestlatin.net)

После этого епископ всю ночь молился, чтобы Господь направил Пелагею на путь праведный. Так и произошло: девушка явилась послушать проповедь и искренне раскаялась в своих многочисленных грехах, и решила принять христианство.

Затем Пелагея облачилась в мужские одежды и ушла в Иерусалим, где приняла монашеский постриг и стала затворницей в своей келье на Елеонской горе. Местные жители называли ее иноком Пелагием, евнухом. Только после смерти в середине V века уже при погребении выяснилось, что это на самом деле была женщина.

21 октября христиане чтят память святой преподобной Пелагеи Антиохийской (Фото из открытых источников)

Наши предки на Пелагею верили, что в эту дату женщинам нельзя прихорашиваться и долго сидеть перед зеркалом - это считалось большим грехом и могло принести существенные беды, а внешность может вскорости заметно ухудшиться.

Еще одним запретом для женщин являлись всякие сплетни про других людей и осуждение их поступков - наоборот, считалось хорошей приметой помириться в этот праздник со своими вчерашними недругами, и тогда весь год пройдет без конфликтов и ссор.

Также 21 октября, когда холодная погода все существеннее давала о себе знать, было принято начинать заготавливать теплую одежду: от рукавиц до кожухов. Бытовало поверье, что если начать мастерить такое одеяние именно на Пелагею, то в конечном результате одежда получится самая теплая и удобная, способная надежно защитить от зимних морозов.

Мужчины на Починки брали топоры и шли в лес, чтобы вырубить новую поляну для сельскохозяйственных нужд. Древесину относили на всевозможные постройки, а пни тчательно выжигали - для этого на подготовленном месте разводили огнище. Считалось, что чем больше и ярче пламя, тем богаче урожай даст эта земля потом.

На Починки вырубали новые поляны и разводили огнища поярче для будущего богатого урожая (Иллюстративное фото: pixabay.com)

Главные приметы на Пелагею: