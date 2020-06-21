Праздник 21 июня: что нельзя делать, главные приметы

Какой сегодня праздник. 21 июня православные христиане отмечают день перенесения мощей Федора Стратилата, который хорошо знал основы христианского учения и старался везде его проповедовать.

Когда на христиан были организованы гонения, Федора Стратилата арестовали и подвергли жестким пыткам, которые он не пережил.

Также на 21 июня в этом году приходится день летнего солнцестояния. Сегодня, наступает самый длинный день в году и соответственно самая короткая ночь.

Сегодня украинцы смогут наблюдать кольцевое солнечное затмение с 8:15 до 09:30 по киевскому времени. При этом лучше всего теневое затмение будет видно на юге Украины.

В Украине 21 июня отмечается День отца, поэтому не забудьте поздравить своих родителей с этим замечательным праздником.

Какие праздники еще отмечаются сегодня

День медицинского работника;

Международный день йоги;

Всемирный день гуманизма;

Международный день скейтбординга.

Что нельзя сегодня делать

21 июня не следует быть в плохом настроении. Энергетика дня несет положительный характер и может повлиять только на тех, кто готов принять ее в свою жизнь;

Сегодня также нельзя ссориться и кричать;

Нельзя наносить вред природе, особенно растениям и цветам;

Этот день не подходит для новых начинаний, он предназначен для завершения старых дел.

Что можно делать 21 июня

Ходить в баню. Считается, что, в этот день особенной целительной силой обладают вода и веник из трав;

Сегодня полезно до заката искупаться в реке или озере. Это поможет исцелиться от болезней;

Встреча рассвета в день летнего солнцестояния считалась оберегом от неудач и болезней.

Приметы дня

Если сегодня на дворе роса, то это значит, что будет хороший урожай льна;

Если будет гроза – это к плохому сенокосу;

Если сегодня засуха, значит будет хороший урожай.

Напомним, в конце июня украинцы получат дополнительные выходные дни.

Ранее сообщалось о том, что в Украине появится новый праздник.