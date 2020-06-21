Свято 21 червня: що не можна робити, головні прикмети

В цей день віруючі відзначають день перенесення мощей Федора Стратилата
Яке сьогодні свято. 21 червня православні християни відзначають день перенесення мощей Федора Стратилата, який добре знав основи християнського вчення і намагався скрізь його проповідувати.
Коли на християн були організовані гоніння, Федора Стратилата заарештували і піддали жорстким тортурам, які він не пережив.
Також на 21 червня цього року припадає день літнього сонцестояння. Сьогодні, наступає найдовший день у році і відповідно найкоротша ніч.
Сьогодні українці зможуть спостерігати кільцеве сонячне затемнення з 8:15 до 09:30 за київським часом. При цьому краще всього тіньове затемнення буде видно на півдні України.
В Україні 21 червня відзначається День батька, тому не забудьте привітати своїх батьків з цим чудовим святом.
21 червня не слід бути в поганому настрої. Енергетика дня несе позитивний характер і може вплинути тільки на тих, хто готовий прийняти її у своє життя;
Сьогодні також не можна сваритись і кричати;
Не можна завдавати шкоди природі, особливо рослинам і квітам;
Цей день не підходить для нових починань, він призначений для завершення старих справ.
Ходити в лазню. Вважається, що в цей день особливою цілющою силою володіють вода і віник з трав;
Сьогодні корисно до заходу сонця скупатися в річці чи озері. Це допоможе зцілитися від хвороб;
Зустріч світанку в день літнього сонцестояння вважалася оберегом від невдач і хвороб.
Нагадаємо, в кінці червня українці отримають додаткові вихідні дні.
Раніше повідомлялося про те, що в Україні з'явиться нове свято.
Автор: Styler