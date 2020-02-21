Праздник 21 февраля: что сегодня категорически нельзя делать, приметы

Какой сегодня праздник. 21 февраля 2020 года православная церковь вспоминает святого Захария Серповидца. Пророк получил такое имя, поскольку в одном из сновидений увидел большой серп, парящий в воздухе, который оказался на самом деле свитком с написанными откровениями от Господа. Предание гласит, что Захарий уже с юношеских лет обладал способностью предвидения, "став зрителем премирных видений", среди которых однажды во сне благочестивому Захарию "явился летающий по воздуху свиток, очертаниями напоминающий изогнутый серп".

21 февраля наши предки почитали святого Захария Серповидца

В этот день именины празднуют: Захар, Савва, Федор.

По народным приметам, если ночью прогремело, можно было рассчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом. Наши предки также подметили, чем холоднее последняя воскресенье февраля, тем теплее будет марта.

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Главные приметы этого дня:

Гром гремит на Захария – весной и летом ждите сильных ветров.

Мороз на Захария – скоро наступит весна.

На деревьях лежит иней –будет много меда.

Дым стелется вниз по земле – ждать снега.

Собака в снегу валяется – примета к тому, что скоро придет тепло.

Если же животное 21 февраля ведет себя чересчур возбужденно, то можно ожидать бурана или метели.

Холод на Захария – примета, которая предвещает теплые дни в марте.

Что нельзя делать в этот день: