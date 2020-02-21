Свято 21 лютого: що сьогодні категорично не можна робити, прикмети

Яке сьогодні свято. 21 лютого 2020 року православна церква згадує святого Захарія Серповидця. Пророк отримав таке ім'я, оскільки в одному з сновидінь побачив великий серп, ширяючий в повітрі, який виявився насправді сувоєм з написаними словами від Господа. Переказ свідчить, що Захарій вже з юнацьких років володів здатністю передбачення, "ставши глядачем премирних бачень", серед яких одного разу уві сні благочестивому Захарію "з'явився літаючий по повітрю сувій, обрисами нагадує вигнутий серп".

21 лютого наші предки вшановували святого Захарія Серповидца

У цей день іменини святкують: Захар, Сава, Федір.

За народними прикметами, якщо вночі прогриміло, можна було розраховувати на багатий урожай, великий приплід у тварин і часті дощі влітку. Наші предки помітили, чим холодніша остання неділя лютого, тим теплішим буде березень.

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Головні прикмети цього дня:

Грім гримить на Захарія – навесні і влітку чекайте сильних вітрів.

Мороз на Захарія – скоро настане весна.

На деревах лежить іній –буде багато меду.

Дим стелиться вниз по землі – чекати снігу.

Собака в снігу валяється – прикмета до того, що скоро прийде тепло.

Якщо ж тварина 21 лютого поводиться занадто збуджено, то можна очікувати бурана або хуртовини.

Холод на Захарія – прикмета, яка передбачає теплі дні у березні.

не можна робити в цей день: