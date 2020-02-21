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Праздник 21 февраля: что сегодня категорически нельзя делать, приметы

STYLERЖизнь    21.02.2020 - 06:01
Праздник 21 февраля: что сегодня категорически нельзя делать, приметы
Праздник 21 февраля (Коллаж РБК-Украина)

21 февраля наши предки почитали святого Захария Серповидца

Какой сегодня праздник. 21 февраля 2020 года православная церковь вспоминает святого Захария Серповидца. Пророк получил такое имя, поскольку в одном из сновидений увидел большой серп, парящий в воздухе, который оказался на самом деле свитком с написанными откровениями от Господа. Предание гласит, что Захарий уже с юношеских лет обладал способностью предвидения, "став зрителем премирных видений", среди которых однажды во сне благочестивому Захарию "явился летающий по воздуху свиток, очертаниями напоминающий изогнутый серп".

Праздник 21 февраля: что сегодня категорически нельзя делать, приметы

21 февраля наши предки почитали святого Захария Серповидца

В этот день именины празднуют: Захар, Савва, Федор.

По народным приметам, если ночью прогремело, можно было рассчитывать на богатый урожай, большой приплод у животных и частые дожди летом. Наши предки также подметили, чем холоднее последняя воскресенье февраля, тем теплее будет марта.

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Главные приметы этого дня:

  • Гром гремит на Захария – весной и летом ждите сильных ветров.
  • Мороз на Захария – скоро наступит весна.
  • На деревьях лежит иней –будет много меда.
  • Дым стелется вниз по земле – ждать снега.
  • Собака в снегу валяется – примета к тому, что скоро придет тепло.
  • Если же животное 21 февраля ведет себя чересчур возбужденно, то можно ожидать бурана или метели.
  • Холод на Захария – примета, которая предвещает теплые дни в марте.

Что нельзя делать в этот день:

  • Нельзя в этот день из дому выносить мусор, чтобы не вынести счастье.
  • Пожилым людям не стоит заглядывать в зеркало и после захода солнца.
  • Нельзя делать хирургические операции и лечить зубы.
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