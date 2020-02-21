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Свято 21 лютого: що сьогодні категорично не можна робити, прикмети

STYLERЖиття    21.02.2020 - 06:01
Свято 21 лютого: що сьогодні категорично не можна робити, прикмети
Свято 21 лютого (Колаж РБК-Україна)

21 лютого наші предки вшановували святого Захарія Серповидця

Яке сьогодні свято. 21 лютого 2020 року православна церква згадує святого Захарія Серповидця. Пророк отримав таке ім'я, оскільки в одному з сновидінь побачив великий серп, ширяючий в повітрі, який виявився насправді сувоєм з написаними словами від Господа. Переказ свідчить, що Захарій вже з юнацьких років володів здатністю передбачення, "ставши глядачем премирних бачень", серед яких одного разу уві сні благочестивому Захарію "з'явився літаючий по повітрю сувій, обрисами нагадує вигнутий серп".

Свято 21 лютого: що сьогодні категорично не можна робити, прикмети

21 лютого наші предки вшановували святого Захарія Серповидца

У цей день іменини святкують: Захар, Сава, Федір.

За народними прикметами, якщо вночі прогриміло, можна було розраховувати на багатий урожай, великий приплід у тварин і часті дощі влітку. Наші предки помітили, чим холодніша остання неділя лютого, тим теплішим буде березень.

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Головні прикмети цього дня:

  • Грім гримить на Захарія – навесні і влітку чекайте сильних вітрів.
  • Мороз на Захарія – скоро настане весна.
  • На деревах лежить іній –буде багато меду.
  • Дим стелиться вниз по землі – чекати снігу.
  • Собака в снігу валяється – прикмета до того, що скоро прийде тепло.
  • Якщо ж тварина 21 лютого поводиться занадто збуджено, то можна очікувати бурана або хуртовини.
  • Холод на Захарія – прикмета, яка передбачає теплі дні у березні.

не можна робити в цей день:

  • Не можна в цей день з дому виносити сміття, щоб не винести щастя.
  • Літнім людям не варто заглядати в дзеркало і після заходу сонця.
  • Не можна робити хірургічні операції та лікувати зуби.
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