Праздник 21 февраля: что категорически нельзя делать, и в чем особенность этого дня
21 февраля 2022 года в церковном православном календаре почитается память пророка, святого Захария Серповидца. В народе этот день называют Захария, "Именины серпа", Захария Серповидца, и он имеет свои особенности.
Что строго запрещено делать в этот день, приметы, традиции и у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.
Важные традиции 21 февраля, что нужно сделать
Ранее люди точили серпы в этот день, готовясь к новому сезону. В современном мире осталась традиции чинить и точить ножи на Захария. Поговаривают, что это принесет благополучие и удачу на целый год.
Некогда наши предки воспринимали все острые предметы в качестве защиты от нечистой силы, относились к ним с уважением. Также верили, что Захарий Серповидец спускается на землю с небес и проверяет, как подготовили хозяева инструмент для весны и лета.
Также этот день считался хорошим, чтобы играть свадьбы.
Что запрещено делать на Захария
- Пломбировать зубы и проводить хирургические операции. Такое лечение не пойдет на пользу.
- Завидовать кому-либо, иначе сглазите человека, а сглаз впоследствии к вам вернется.
- Подолгу смотреть в зеркало - можете навлечь беду.
- Планировать важные дела - особенно, если они связаны с деньгами.
Приметы 21 февраля
- Гром предвещает ветреную погоду весной и летом.
- Мороз - к быстрому приходу весны и потеплению.
- На деревьях иней - летом будет много меда.
- Собака в снегу валяется - жди тепла.
- Животные себя ведут беспокойно, будет снегопад или метель.
- Дуги или круги вокруг луны - весна будет ранней.
Именины сегодня празднуют:
Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор, Гектор. Обязательно поздравьте близких и знакомых, которых так зовут.
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