Праздник 21 февраля: что категорически нельзя делать, и в чем особенность этого дня

21 февраля 2022 года в церковном православном календаре почитается память пророка, святого Захария Серповидца. В народе этот день называют Захария, "Именины серпа", Захария Серповидца, и он имеет свои особенности.

Что строго запрещено делать в этот день, приметы, традиции и у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале Styler .

Важные традиции 21 февраля, что нужно сделать

Ранее люди точили серпы в этот день, готовясь к новому сезону. В современном мире осталась традиции чинить и точить ножи на Захария. Поговаривают, что это принесет благополучие и удачу на целый год.

Некогда наши предки воспринимали все острые предметы в качестве защиты от нечистой силы, относились к ним с уважением. Также верили, что Захарий Серповидец спускается на землю с небес и проверяет, как подготовили хозяева инструмент для весны и лета.

Также этот день считался хорошим, чтобы играть свадьбы.

Что запрещено делать на Захария

Пломбировать зубы и проводить хирургические операции. Такое лечение не пойдет на пользу.

Завидовать кому-либо, иначе сглазите человека, а сглаз впоследствии к вам вернется.

Подолгу смотреть в зеркало - можете навлечь беду.

Планировать важные дела - особенно, если они связаны с деньгами.

Приметы 21 февраля

Гром предвещает ветреную погоду весной и летом.

Мороз - к быстрому приходу весны и потеплению.

На деревьях иней - летом будет много меда.

Собака в снегу валяется - жди тепла.

Животные себя ведут беспокойно, будет снегопад или метель.

Дуги или круги вокруг луны - весна будет ранней.

Именины сегодня празднуют:

Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор, Гектор. Обязательно поздравьте близких и знакомых, которых так зовут.