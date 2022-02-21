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Праздник 21 февраля: что категорически нельзя делать, и в чем особенность этого дня

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Понедельник 21 февраля 2022 05:55
Праздник 21 февраля: что категорически нельзя делать, и в чем особенность этого дня Фото: Какой праздник 21 февраля (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

21 февраля 2022 года в церковном православном календаре почитается память пророка, святого Захария Серповидца. В народе этот день называют Захария, "Именины серпа", Захария Серповидца, и он имеет свои особенности.

Что строго запрещено делать в этот день, приметы, традиции и у кого день ангела - читайте ниже в нашем материале Styler.

Важные традиции 21 февраля, что нужно сделать

Ранее люди точили серпы в этот день, готовясь к новому сезону. В современном мире осталась традиции чинить и точить ножи на Захария. Поговаривают, что это принесет благополучие и удачу на целый год.

Некогда наши предки воспринимали все острые предметы в качестве защиты от нечистой силы, относились к ним с уважением. Также верили, что Захарий Серповидец спускается на землю с небес и проверяет, как подготовили хозяева инструмент для весны и лета.

Также этот день считался хорошим, чтобы играть свадьбы.

Что запрещено делать на Захария

  • Пломбировать зубы и проводить хирургические операции. Такое лечение не пойдет на пользу.
  • Завидовать кому-либо, иначе сглазите человека, а сглаз впоследствии к вам вернется.
  • Подолгу смотреть в зеркало - можете навлечь беду.
  • Планировать важные дела - особенно, если они связаны с деньгами.

Приметы 21 февраля

  • Гром предвещает ветреную погоду весной и летом.
  • Мороз - к быстрому приходу весны и потеплению.
  • На деревьях иней - летом будет много меда.
  • Собака в снегу валяется - жди тепла.
  • Животные себя ведут беспокойно, будет снегопад или метель.
  • Дуги или круги вокруг луны - весна будет ранней.

Именины сегодня празднуют:

Александр, Андрей, Захар, Макар, Петр, Савва, Семен, Сергей, Степан, Федор, Гектор. Обязательно поздравьте близких и знакомых, которых так зовут.

Ранее мы писали, сколько выходных и праздничных дней нас ждет в марте 2022. Появился календарь на первый месяц весны.

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